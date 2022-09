As movimentações nas quadras de areia do Centro de Eventos Helder Galera continuam neste sábado até as 23h

publicado em 24/09/2022

Hoje é o segundo dia de competições no Open Caju Brasil de Beach Tennis, no Centro de Eventos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Open Caju Brasil de Beach Tennis segue com as disputas durante todo o dia de sábado (24). Com partidas competitivas, os atletas têm curtido um clima ameno e de muito sol, além de shows, praça de alimentação e diversas atrações, no Centro de Eventos Helder Galera. A programação de hoje inicia as 8h e prossegue até as 23h.

Com todos os dias de evento gratuitos para todos os apaixonados pela modalidade e querem prestigiar amigos e familiares. Por lá, o pessoal pode curtir a praça de alimentação, brinquedos para crianças e área de fisioterapia e massagem para os atletas.

O evento também conta com uma programação musical com Santtorini Dj, durante todos os dias e o grupo Nossa Teoria, amanhã das 21h às 0h.

Essa primeira edição desse grande evento foi organizada pela BT4s Evento Esportivos e conta com parceria da Prefeitura de Votuporanga e terão cerca de R$ 20 mil em premiação distribuídos em 16 categorias.