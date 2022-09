Dr. Emanuel Rivas, Fisioterapeuta Quiropraxista, oferece atendimento especializado junto à Movifísio em Votuporanga

publicado em 24/09/2022

Dr. Emanuel Rivas, Fisioterapeuta Quiropraxista, oferece atendimento especializado junto à Movifísio em Votuporanga

Com tempos corridos, não é raro deixar nossa saúde de lado e focar mais no sucesso profissional e financeiro. E assim, vamos levando as dores no corpo durante dias e dias.

Não sabendo lidar com suas emoções negativas ou com problemas diários, a pessoa pode desenvolver transtorno de ansiedade, medo descontrolado e paranoias levando a doenças graves.

Algumas emoções que em excesso podem prejudicar a saúde do corpo: raiva; depressão; estresse; ansiedade; tristeza; culpa; dúvidas.

Com as emoções descontroladas, o paciente pode desenvolver doenças físicas, e também alguns sintomas podem ser observados em diversas partes do corpo como:

Dores generalizadas; falta de ar; manchas na pele (vermelhas ou roxas); formigamento; fibromialgia; tremores nas extremidades; insônia; desinteresse por atividades rotineiras; falta de concentração; irritabilidade; cansaço, sem causa aparente.

A terapia do Desbloqueio Emocional produz no indivíduo um incrível alívio dos desequilíbrios emocionais, com essas emoções liberadas, a mente volta a um estado natural, sem o drama, a dor, o sofrimento das antigas emoções que reprimiam o desenvolvimento físico e espiritual.

Entender como trabalhar com nossas emoções e usá-las a nosso favor é um dos grandes desafios da atualidade e também uma das maiores oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Emanuel Rivas