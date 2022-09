João Onório de Melo Leite já tem uma tatuagem de Bolsonaro e agora decidiu eternizar em seu corpo também o candidato a governador

publicado em 22/09/2022

João Onório de Melo Leite agora tem uma foto do presidente Bolsonaro em um braço de Tarcísio de Freitas no outro (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Quatro anos depois de tatuar uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) no braço direito, o votuporanguense João Onório de Melo Leite, decidiu eternizar em seu corpo também o candidato a governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). O trabalho, feito com um tatuador da cidade, foi concluído na quarta-feira (21) e já movimenta as redes sociais.

João é servidor público e um dos coordenadores do grupo “Direita Votuporanga”, responsável por manifestações e ações em prol do presidente Bolsonaro. Este engajamento político voltado para a direita o aproximou de Tarcísio, por quem desenvolveu uma admiração em razão de seu trabalho como ministro.

“A motivação foi a mesma que me levou a fazer a tatuagem do presidente Bolsonaro, em 2018. Na ocasião eu fiz essa tatuagem porque ele nos devolveu o orgulho de sermos brasileiros, o orgulho de ser patriota e hoje vejo no Tarcísio, indicado pelo nosso presidente, o cara que vai nos devolver o orgulho de sermos paulistas, que vai nos devolver também o orgulho de balançar a bandeira do Estado de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil e nada mais justo do que fazer uma homenagem ao Tarcísio, que vai ser o maquinista desta locomotiva”, disse.

Questionado sobre se não tem medo de se arrepender, caso Tarcísio – se eleito – não faça um bom governo, João Onório garante que isso não passa por sua cabeça, já que teve a oportunidade de conhecer o candidato e tem extrema confiança nele.