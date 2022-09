Empresa vai investir mais de R$ 10 milhões em seu plano se expansão na cidade; obras já foram iniciadas no 7º Distrito Industrial

publicado em 03/09/2022

O prefeito Jorge Seba recebeu em seu gabinete os representantes da empresa, que apresentaram o plano de expansão na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Bigfer, maior fabricante de acessórios para móveis do Brasil, escolheu Votuporanga para seguir com o seu plano de expansão nacional. A empresa, que tem sede em Farroupilha/RS, vai investir mais de R$ 10 milhões na construção de sua nova unidade no município, com previsão de geração de mais de 100 empregos diretos.

A nova unidade, que terá cerca de 6 mil metros quadrados, já começou a ser construída no 7º Distrito Industrial, em Simonsen, nas proximidades da Noroaço. O investimento, segundo o grupo empresarial, visa incrementar a logística e encurtar os prazos de entrega para todo o interior Paulista, Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul.

A Bigfer já possui uma unidade em Votuporanga desde 2012 e funciona em uma área de cerca de 2 mil metros quadrados na Av. Domingos Pignatari. O prédio, porém, era alugado e já ficou pequeno para os planos de crescimento da empresa, que é uma das maiores geradoras de ICMS para o município.

Em seu portfólio, a Bigfer conta hoje com cerca de 10 mil produtos, atendendo as mais diversas necessidades do setor moveleiro, posicionando-se como o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Ela produz e/ou distribui produtos como dobradiças, corrediças, parafusos, puxadores, rodízios, sapatas, ponteiras, acabamentos e ferragens.

“É preciso incentivar o desenvolvimento das empresas em nossa cidade. Com a construção desta Unidade em Votuporanga, por exemplo, teremos aumento na geração de emprego e renda, o que contribui em outras áreas da economia. Para que mais exemplos como esse, e novas empresas também venham para o município, já em 2021 implantamos novas políticas de desenvolvimento econômico que contribuem com os negócios”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB) ao celebrar o investimento na cidade.