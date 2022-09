Anúncio foi feito pelo deputado Carlão Pignatari; serão investidos cerca de R$ 243 milhões no trecho de 37 quilômetros

publicado em 28/09/2022

Serão investidos cerca de R$ 243,7 milhões nos 37 quilômetros da rodovia e acostamentos (Foto: Reprodução)

Da redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), anunciou ontem a publicação do edital para as obras de melhorias, recuperação e pavimentação da rodovia Péricles Bellini, entre Votuporanga, Álvares Florence e Cardoso. Serão investidos cerca de R$ 243,7 milhões na via e acostamentos.

A expectativa é de que as obras sejam concluídas em 18 meses após o início. “Essa é mais uma conquista da nossa região. Temos a melhor rodovia do país, que é a Euclides da Cunha, temos as obras da Péricles Bellini entre Votuporanga e Nhandeara, e agora o governo do Estado de São Paulo inicia o processo para a recuperação desta mesma rodovia entre Votuporanga e Cardoso, que vai ajudar milhares de pessoas todos os dias, aumentar a segurança e criar empregos para todos”, disse Carlão.

As melhorias serão ao longo dos 37 quilômetros da rodovia. As obras serão divididas em dois lotes: o primeiro, entre os kms 128 e 143, e o segundo, entre 143 e 165. A expectativa é de que as empresas vencedoras da licitação sejam conhecidas em 7 de novembro, quando está marcada a abertura dos envelopes com as propostas para a realização das obras. Quem oferecer o menor preço, atendendo todas as exigências, vence a licitação.

Atualmente, estão sendo investidos cerca de R$ 90 milhões no trecho de 29 quilômetros da Péricles Bellini entre Votuporanga e Nhandeara. Em recente visita a Votuporanga, o governador Rodrigo Garcia, ao lado do deputado Carlão Pignatari, anunciou recursos para a implantação de uma ponte sobre a estrada, que ligará o bairro Paineiras com a vicinal para Valentim Gentil (Estrada Municipal Nelson Bolotário – conhecida como “Subida da Morte”).