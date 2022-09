Em uma noite de networking e transformação, palestrantes de renome nacional apresentaram cases de sucesso ao público

publicado em 02/09/2022

Juntos, os convidados apresentaram exemplos práticos de como o empreendedorismo transforma o mundo, e como a liderança pode engajar e gerar os resultados

Da redação

Votuporanga sediou na quarta-feira (31) um grande evento sobre empreendedorismo e liderança, o 1º InspireAção. Centenas de pessoas da cidade e da região participaram do encontro em uma noite de networking e transformação, que contou com palestrantes de renome nacional e a apresentação de cases de sucesso.

Promovido pela Master Coach e Educadora, Grazi Cavenaghi, o 1º InspireAção trouxe para Votuporanga uma das principais lideranças empresariais do país, a CEO do Grupo Salus, Carla Sarni, que ministrou a palestra “Transformando Não em Sim” e o fundador da Kidy Calçados, o visionário empreendedor Ricardo Gracia, responsável pela palestra “Conexões para os Negócios”, além de um Talk show especial com os palestrantes e o médico empreendedor votuporanguense Alexandre Parma.

Juntos, os convidados apresentaram exemplos práticos de como o empreendedorismo transforma o mundo, e como a liderança pode engajar e gerar os resultados. Essa, aliás, foi a avaliação das irmãs empresárias, Ana Claudia e Ana Paula Cestari, que vieram de Fernandópolis para prestigiar o evento.

“É muito importante esse networking independente de qual seja a área de atuação. Muitas vezes nos fechamos dentro de nosso ambiente de trabalho e não conseguimos enxergar pontos que eventos como esse nos evidencia, principalmente sobre o cuidado com as pessoas que gera novos processos e visões que geram resultados melhores dentro dos negócios e da vida pessoal”, destacou Ana Paula. “Grandes eventos como esse, que a Grazi nos proporciona, com toda essa coragem, faz com que nós, empreendedores, nos conectamos com outros e escutar as histórias deles, saber tudo que passaram para chegar onde estão atualmente faz com que a gente crie coragem, tenha menos medo e mais esperança de buscar sempre melhorar e ampliar os nossos objetivos”, completou Ana Claudia.

As palestras

O primeiro a palestrar foi Ricardo Gracia. Nascido em Birigui, ele contou aos presentes que iniciou sua trajetória no quintal de casa e como conseguiu se tornar hoje acionista de empresas de sucesso no mercado brasileiro e mundial, diversificando investimentos em áreas como calçado, tecnologias e agricultura.

“A Kidy hoje está fazendo 32 anos, mas tudo começou no fundo do quintal da casa dos meus pais comigo e meu irmão. Por muitos anos foram sempre vários desafios, pois começamos do nada, sem entender nada e hoje somos uma empresa que emprega 2 mil pessoas, exporta para 48 países e é líder de mercado no calçado infantil. Ser empresário no Brasil não é fácil, mas quando temos inovação, criatividade e resiliência é possível sobreviver e crescer”, disse o empreendedor em entrevista ao A Cidade.

Gracia ainda enalteceu a iniciativa de Grazi de promover eventos como esse que oferecem grandes oportunidades para uma cidade como Votuporanga. “Essa é uma iniciativa maravilhosa e Votuporanga merece. Essa é uma cidade que tem muitas empresas e tem esse espirito empreendedor, inclusive quero parabenizar a Grazi, pois é muito importante, já que proporciona inspiração e conhecimento”, concluiu.

Já Carla Sarti, fundadora da Sorridents, a mais premiada franquia odontológica da América Latina, contou aos convidados como conseguiu superar as barreiras de uma infância humilde e se tornar hoje uma das empreendedoras mais respeitadas do país, sendo a responsável pela maior holding com foco nos segmentos de saúde, beleza e bem-estar do Brasil, que atende 11 marcas.

“A maioria das pessoas desiste antes mesmo de tentar, sem saber que a determinação, foco e disciplina pode te levar para muitos outros lugares. Os desafios vão aparecer, então precisamos ter inteligência emocional e energia para ultrapassar essas montanhas e realizar os nossos sonhos, só que sonho precisa ter prazo, então é preciso correr atrás de nossos objetivos”, disse.

Para ela, eventos como o InspireAção, como o próprio nome já diz, traz a oportunidade de inspirar pessoas a construírem seu próprio futuro. “Sou filha de um motorista de ônibus e de uma cabelereira, meu marido é filho de um borracheiro e nós decidimos que construiríamos a nossa própria história, tanto que acabou virando um case de sucesso nas maiores universidades do mundo e agora um filme, ‘A força de um sorriso’, que bateu recorde de audiência”, completou.

O médico Alexandre Parma tem história semelhante. Também de família simples, conseguiu se formar médico e encontrou no empreendedorismo o caminho para o sucesso que vai além da medicina.

“Um evento como esse traz importantes histórias à tona, histórias de mudanças de vida por meio do empreendedorismo. Quem quer empreender precisa ter vontade e se preparar, pois só vontade não adianta, o Brasil tem um grande número de empresas que chegam à falência por falta de preparo e ocasiões como essa geram grandes oportunidades para essa preparação”, concluiu.