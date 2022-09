Uma ação dos professores da escola Profª Nilza Costa Rodrigues fez a escola respirar as brincadeiras e histórias do imaginário brasileiro nesta semana

publicado em 02/09/2022

O evento movimentou todos os alunos desde o 1º ano do ensino fundamental até o 9º ano da escola (Fotos: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CEM (Centro Municipal de Educação) Profª Nilza Costa Rodrigues realizou atividades e promoveu um evento, entre quarta-feira (31) e quinta-feira (1), com alunos, pais e toda a comunidade escolar de Álvares Florence. O objetivo da ação é resgatar os valores e tradições do folclore.

A iniciativa, que movimentou os alunos desde o 1º o 9º ano do ensino fundamental, partiu dos próprios professores da escola, que acreditam no valor das brincadeiras e também das histórias, que fazem parte da cultura e também do imaginário dos brasileiros.

“O intuito era de fazer com que os alunos tivessem contato com essa cultura, que faz parte das tradições e também contribuir com o resgate todo o folclore. Eles passaram a conhecer todos os brinquedos e também brincadeiras, que cortam as gerações”, disse a professora Sílvia Trindade, uma das idealizadoras do projeto.

Cada turma ficou responsável por desenvolver uma parte do evento, por exemplo, as salas que fazem parte do ensino fundamental ficaram responsáveis em contar a história do Folclore, trazendo o histórico das lendas, falando dos brinquedos e também das brincadeiras, adivinhações e receitas tradicionais.

Já o ensino fundamental II, que vai do 6º até o 9º, ficou responsável por falar e expor sobre os objetos antigos e também pela construção de uma casa de barro. Já os alunos, que ficam no projeto em tempo integral ficaram responsáveis em produzir a parte lúdica, realizando toda a montagem dos brinquedos que marcaram época.