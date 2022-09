O candidato, que tem base no Noroeste Paulista, participou da manifestação que reuniu milhares de pessoas em Rio Preto

publicado em 07/09/2022

Gilmar Gimenes, candidato a deputado federal pelo Noroeste Paulista, discursou durante manifestação em Rio Preto (Foto: Assessoria)

O candidato a deputado federal, Gilmar Gimenes (PL), participou nesta quarta-feira (7) das manifestações em comemoração ao Bicentenário da Independência e a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Rio Preto. O ato reuniu milhares de pessoas e contou com a participação de lideranças de direita do noroeste paulista.

Em seu discurso, diante de um grande público vestido de verde e amarelo, Gimenes fez uma analogia à data e disse que a principal ferramenta que a região possui para conseguir sua independência econômica é o agronegócio.

"Precisamos reeleger o nosso presidente Bolsonaro, o Tarcísio como governador e uma base muito forte para ajudá-los a governar. Por isso me coloco à disposição, para defender projetos em favor da família e do nosso agronegócio, que acredito ser a fonte da independência de nossa região", disse.