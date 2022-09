A avaliação do Ministério da Educação analisa questões como estrutura, corpo docente e as oportunidades aos alunos durante o curso

publicado em 24/09/2022

A avaliação analisa estrutura, corpo docente e oportunidades aos estudantes ao decorrer do curso (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um trabalho de anos. É como o diretor-geral do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) e o coordenador do curso de Engenharia Elétrica avaliam a recente conquista do Campus Votuporanga da nota máxima do MEC (Ministério da Educação). A avaliação analisa estrutura, corpo docente e oportunidades aos estudantes ao decorrer do curso.

O curso de engenharia se iniciou em 2016 e formou a sua primeira turma no final do ano passado. O professor Devair Rios Garcia coordena o curso desde fevereiro de 2020 e vê que esse reconhecimento se deu pela dedicação de uma equipe colaborativa, que se empenhou para esse resultado.

“Mesmo em épocas de pandemia, conseguimos fazer com que os nossos alunos fossem bem-sucedidos nas disciplinas. Para mim é muito gratificante termos sido reconhecidos com a nota máxima do MEC”, disse ele em entrevista ao A Cidade.

O professor Devair acredita que ser egresso de um curso considerado de excelência abre muitas portas, tanto para o mercado quanto para aqueles que optarem pela carreira acadêmica.

“Nossos egressos estão conseguindo vagas de emprego em grandes empresas do setor elétrico, mostrando que estão sendo reconhecidos pelo mundo do trabalho. Ainda não temos alunos na pós-graduação, mas, com certeza, estão preparados para ingressar em universidades de excelência”, completou.

Uma prova do que diz o professor é a aluna Aline de Morais Prates, estudante do 8º período do curso de Engenharia Elétrica do Campus Votuporanga. Ela é estagiária da Schneider Eletric, multinacional francesa especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação.

A estudante conta que ao longo de sua jornada no IFSP tem participado de diversos projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, que tem contribuído para a sua formação pessoal e profissional.