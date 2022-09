A perspectiva, conforme os institutos de meteorologia, é de que o tempo chuvoso permaneça durante toda essa semana

publicado em 21/09/2022

A chuva que caiu entre terça e segunda já amenizou os efeitos da seca e trouxe um melhor cenário para o abastecimento de água (Foto: A Cidade)

Da redação

Em meio à crise hídrica, que levou Votuporanga a entrar em um plano de contingênciamento de água, a chuva que caiu ontem e anteontem na cidade trouxe alívio para a população, que espera, agora mais do que nunca, o fim da estiagem. E a perspectiva, conforme os institutos de meteorologia, é de que o tempo chuvoso permaneça durante toda essa semana, o que deve trazer um “respiro” maior para a Represa Municipal.

De acordo com dados da Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), nas últimas 24 horas foi computado o total de 29 milímetros de chuva em Votuporanga, o que já é mais do que choveu durante todo o mês de agosto, quando foram registrados apenas 19 milímetros. Antes disso, a cidade enfrentou um período de estiagem estrema de mais de 60 dias.

A quantidade considerável de chuva já ajudou a amenizar o feito da seca no sistema de abastecimento de água. De acordo com a Saev (Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), o nível da Represa Municipal, que estava em 13 centímetros, saltou para 42 centímetros, o que não é muito, mas já trouxe benefícios para o sistema.