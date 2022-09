A família virou manchete dos noticiários de Hyannis Port um bairro de Barnstable, em Massachusetts

A votuporanguense Aline de Lima Ferreira de Castro e seu marido Luiz Castro Jr., morreram em uma tragédia nos EUA (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma família de Votuporanga ganhou as manchetes de Hyannis Port um bairro de Barnstable, em Massachusetts, nos Estados Unidos, por um episódio trágico. Aline de Lima Ferreira de Castro, de 38 anos, foi assassinada a facadas e as investigações preliminares apontam que o principal suspeito é seu próprio marido, Luiz Castro Jr., de 44 anos, que também foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (2).

De acordo com o noticiado pela imprensa estadunidense, as autoridades locais foram acionadas e alertadas ainda pela madrugada, por volta de 2h48, sobre a tragédia. Assim que chegaram no local, os policiais encontraram o casal morto, de acordo com investigações iniciais o marido teria matado Aline e logo em seguida tirado a própria vida.

O casal deixou dois filhos, um de 7 e outro de 11 anos, que inclusive estariam na casa no momento em que a tragédia aconteceu. As crianças não têm família imediata nos Estados Unidos e atualmente estão sob os cuidados de um amigo da família.

A Polícia Estadual de Massachusetts e a polícia de Barnstable continuam investigando o caso. Ainda de acordo com o divulgado, familiares do casal já teriam sido notificados sobre o acontecimento. Aline de Lima Ferreira de Castro é filha da votuporanguense Terezinha Lima.

Ajuda para translado

Um grupo de amigos brasileiros da família de Aline, abriu uma “vaquinha” on-line para pedir apoio financeiro para realizar o translado do corpo da votuporanguense para o Brasil. A campanha foi iniciada por Talita Zema Camilo, no site “Gofundme” e que estará disponível por meio do link

“Com o coração partido, peço sua ajuda com uma situação infeliz que estamos enfrentando”, disse ela no apelo.

Além disso, o dinheiro arrecadado será convertido para a ajuda no cuidado com os filhos, que estão os cuidados temporários de um amigo da família, que não tem condições financeiras para adicionar mais dois filhos além dos seus.