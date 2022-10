Levantamento da Sinfor contratado pelo SBT Interior revela o cenário das eleições no município faltando poucos dias para as eleições

publicado em 30/09/2022

Pesquisa divulgada pelo SBT Interior revela que Bolsonaro é o preferido dentre os presidenciáveis em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redaçãoVotuporanga é, em sua maioria, bolsonarista. Pelo menos é o que revela uma pesquisa realizada pela Sinfor Consultoria e Pesquisa, contratada pelo SBT Interior e divulgada às vésperas das eleições deste domingo (2).De acordo com o levantamento, o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), lidera com folga as intenções de votos no município, com uma vantagem de mais de dez pontos em relação ao seu principal adversário, o ex-presidente Lula (PT). O candidato do PL aparece com 41,2% contra 31,3% do petista.Em terceiro lugar está a senadora Simone Tebet (MDB), com 6,2%, empatada tecnicamente com Ciro Gomes (PDT), com 5,8%. O levantamento revela ainda que 11,2% dos eleitores da cidade ainda não decidiram ou não quiseram revelar os seus votos, enquanto outros 3,7% disseram que vão anular ou votar em branco.Esse cenário é basicamente o mesmo em todas as cidades da região. Nas intenções de voto estimulado para presidente, a única cidade onde há equilíbrio é São José do Rio Preto, Bolsonaro empata tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa com Lula. O atual presidente tem 36,3% e Lula aparece em seguida, com 34,4%. Simone Tebet (MDB) é a terceira, com 6,7%.Nas demais cidades de médio porte do Noroeste Paulista Bolsonaro é o preferido. Em Fernandópolis, por exemplo, ele aparece com 40% das intenções de voto contra 34,8% do petista, em Jales a vantagem é ainda maior: 40% ante 29,8% e em Santa Fé do Sul, 45,5% contra 37,5%.Em Votuporanga a pesquisa ouviu 600 eleitores no dia 24 de setembro e foi registrada junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-02148/2022. A margem de erro é de 3,99 pontos percentuais, para mais ou para menos e tem um nível de confiança de 95%.