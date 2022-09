Show dos sertanejos foi anunciado em um coquetel realizado pela diretoria do clube na noite de quarta-feira (31); mais atrações ainda estão por vir

publicado em 01/09/2022

Os consagrados sertanejos, Di Paullo & Paulino, são as atrações principais do grande show de aniversário do Assary (Foto: Divulgação)

Da redação

A diretoria do Assary Clube de Campo realizou na noite de ontem um coquetel para anunciar um grande show em comemoração aos 58 anos do clube. No dia 8 de outubro, a consagrada dupla sertaneja, Di Paullo & Paulino, irá subir ao palco do Centro de Eventos acompanhada de outras atrações, que ainda serão anunciadas nos próximos dias.

O anúncio foi feito a todos os presentes pelo presidente do Assary, Rogério Marques, ao lado do diretor social do clube, Eronildo dos Santos, o popular Baiano. Os ingressos serão comercializados aos sócios, no valor promocional, a R$ 15, enquanto para os não sócios será vendido a R$ 30. Na Arquibancada Vip os sócios irão pagar R$ 30 e os não sócios R$60.

Já as mesas serão comercializadas com valores a partir de R$ 600 para os sócios (R$ 100 por pessoa) e R$ 780 para visitantes, enquanto as mesas Vip, que também dão direito a um combo de cerveja, serão vendidas a R$ 1.920,00 aos sócios, com oito lugares (R$ 240 por pessoa), com parcelamento em até três vezes no cartão.

História

De um pequeno córrego onde os garotos se divertiam ao Assary Clube de Campo, que nasceu do sonho de tornar o convívio social mais agradável, reunir famílias e integrar as pessoas ao redor de ideais comuns. O trabalho realizado por sua diretoria é, de muito tempo, motivo de orgulho para a cidade de Votuporanga.