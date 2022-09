Votuporanga ganhou em setembro novo espaço na rua Ivaí que consolida a empresa entre clientes e arquitetos de toda a região

publicado em 20/09/2022

A semana do dia 14 a 18 de setembro foi de festa com a Inauguração do Showroom da Ark Móveis Planejados. O espaço decorado pelo design de interiores Djalma Ubiratan trouxe elegância e requinte para o showroom, que iniciou o seu atendimento dia 18.

A inauguração, nestes quatro dias de festa, contou com a presença de mais de 120 pessoas, como parceiros da arquitetura e design de interiores de Votuporanga e região, fornecedores, clientes, amigos e família.

A marca da ARK Móveis, no mercado há quase cinco anos, definitivamente ganhou seu espaço de destaque no mercado de móveis planejados apresentando diferenciais para o segmento de marcenaria. Seu trabalho é um sucesso entre clientes, parceiros e arquitetos de toda a região, que têm os melhores adjetivos e respeito ao trabalho realizado quando o assunto é comentar sobre a qualidade do serviço oferecido.

A ARK Móveis tem à frente o casal José Wilton e Ellen Costa. Segundo eles, o showroom é um diferencial na história da empresa por finalmente mostrar a versão física dos produtos, o que provê confiança muito maior aos clientes. “Traz diferenciais que elevam a marca como conceito de móveis planejados. E que toda a nossa região conheça o nosso trabalho”, comemora Ellen.

A proprietária afirma que linha de trabalho da empresa busca fugir do convencional. “Sair de caixarias, trazer conceitos variados e ângulos diferentes aos móveis planejados. Temos o painel ripado, o 3D, o ângulo em 45 graus e outros que não existem na marcenaria convencional. Desenvolvemos qualquer tipo de produto do móvel planejado. Fazemos o projeto do cliente, desenvolvemos, apresentamos e depois concluímos com a produção de fábrica. Quer ganhar espaço ou ter funcionalidade no seu ambiente? Com o móvel planejado conseguimos adequar tudo isso”, destaca Ellen.

O marido José Wilton é o responsável pela parte criativa da empresa. Ele comenta que o novo showroom traz a possibilidade de mostrar o trabalho e a capacidade da ARK Móveis Planejados de oferecer o melhor produto para toda a região. “Dá segurança aos clientes. Viemos para agregar. Sempre vamos buscar melhorar o nosso serviço. Neste ano conseguimos comprar mais um equipamento e estamos vendo outro para o ano que vem, para poder entregar sempre a qualidade”.