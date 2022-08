Denizart Vidigal é presidente e organizador da conhecida FiiB, que acontecerá dos dias 16 a 18 de agosto, em Campinas

publicado em 06/08/2022

Denizart Vidigal é o votuporanguense por trás da organização da maior feira de irrigação do país (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O votuporanguense Denizart Vidigal é o presidente de uma das maiores feiras de irrigação do país, a FiiB (Feira Internacional da Irrigação Brasil). A edição deste ano acontecerá dos dias 16 a 18 de agosto, em Campinas, no Royal Palm Hall.

Denizart é nascido e criado em Votuporanga. É filho de Denizar Vidigal e Zilah Pirotello Vidigal. Estudou o colegial na FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) e depois foi estudar agronomia em Pinhal. Ele acabou fixando moradia em Campinas, onde realizou um mestrado no Instituto Agronômico e se especializou em irrigação.

Há 17 anos, ele criou uma revista chamada “Irrigazine”, que é uma edição direcionada ao seguimento da irrigação, ela é produzida em Votuporanga e tem circulação nacional. “Anos atrás eu percebi que a irrigação no país tinha crescido e precisava de um evento, que representasse isso de forma adequada. Foi então que eu criei a FiiB, inspirado nas que acontecem nos Estados Unidos”, disse.

Mais de 100 marcas estarão presentes no evento organizado pelo votuporanguense. A expectativa é de que mais de três mil pessoas passem pela feira, incluindo visitantes de vários estados brasileiros e até de outros países como: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Itália e Israel conforme o presidente da FiiB, Denizart Vidigal.

Máquinas, equipamentos de ponta, serviços e novidades do setor serão alguns dos destaques. Simultaneamente a FiiB acontecerá também o XXXI CONIRD (Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem), organizado pela Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID).

"Acreditamos muito no potencial do evento e na força que ele traz para os expositores não só do Brasil mas de vários cantos do mundo. O retorno da feira será um marco histórico para o segmento da irrigação e divulgação de novas tecnologias do setor", disse Denizart.

Durante três dias de evento, a feira também será palco de palestras e minicursos com grandes nomes da irrigação com destaque para o agronegócio, paisagismo e campos esportivos.