A nova estrutura da Sicredi visa apoiar a expansão e o desenvolvimento na área de responsabilidade da cooperativa em todo o noroeste paulista

publicado em 26/08/2022

Votuporanga se tornou a sede regional da Sicredi no Noroeste Paulista, com escritório inaugurado ontem (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga se tornou sede da Regional da Cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP no noroeste paulista. Um evento de lançamento ocorreu na sexta-feira (26) e ela surge com o intuito de fazer com que a região de responsabilidade, composta por 49 municípios, expanda e participe do processo de desenvolvimento.

A Sicredi já tem 7 pontos de atendimento ao público, além de Votuporanga, agência em Fernandópolis, Mira Estrela, Jales, Santa Fé do Sul, Nhandeara e Palmeira D´Oeste. As duas últimas inauguradas ainda no mês de agosto deste ano. Previsão de disponibilizar mais uma agência, em novembro, na cidade de Estrela D´Oeste.

“Entregar essa nova estrutura, representa o crescimento da cooperativa, trazendo profissionais que apoiarão a expansão e desenvolvimento na região”, comentou o diretor executivo, Valmir Dzivielevski.

A Regional Sicredi Noroeste Paulista atua com sete colaboradores, de diferentes áreas que apoiarão as agências, sempre com o objetivo de garantir a melhor experiência aos associados.

“Estamos juntos às equipes, sempre atentos e prestando o suporte que irá garantir a satisfação daqueles que são os donos da cooperativa, os Associados”, disse o Gerente Regional de Desenvolvimento, Edemar Portes Junior.

A Regional Sicredi Noroeste Paulista ficou luxuosamente localizada no piso superior da Agência Sicredi, localizada na Rua São Paulo, 3127, bairro Patrimônio Novo. Ela conta com hall de recepção, sala de treinamentos, área de desenvolvimento de negócios e operações, sala reservada para a gerência regional, espaço para área de TI, área total com 150m².