Futebol, malha, bocha e jiu-jitsu estão entre as modalidades que poderão ser prestigiadas gratuitamente pela população

publicado em 19/08/2022

A cidade de Votuporanga terá um fim de semana movimentado no setor esportivo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga sediará diversas competições esportivas neste final de semana por meio dos Jogos Regionais, do Campeonato Amador de Futebol de Campo (Amadorzão) e também da etapa paulista do Circuito Interior de Jiu-Jitsu. As programações estão marcadas para iniciar às 8h podendo ser prestigiadas gratuitamente pela população.

Pelos Jogos Regionais, as disputas serão no sábado no Ginásio “Mário Covas”, na zona norte, com as modalidades de bocha e malha. Pelo Amadorzão, os jogos serão na manhã de domingo em três locais: Ferroviária, campo de Simonsen e campo do Mário Covas. Já as disputas de jiu-jitsu serão promovidas no domingo no Ginásio “Jane Maria de Lacerda Soares”.

Jogos Regionais

Diferente de como era realizado em anos anteriores, os Jogos Regionais deste ano estão sendo promovidos em diversas cidades do estado de São Paulo no período entre 15 de junho e 15 de setembro. Votuporanga sediará as disputas de bocha e malha.

Na malha, Votuporanga abre a programação da manhã de sábado, às 8h30, contra Catanduva. Na bocha, joga às 9h35 contra Tanabi ou Santa Fé do Sul. As semifinais e finais das duas modalidades serão realizadas no domingo, também a partir das 8h30.

Jiu-Jitsu

A etapa paulista do Circuito Interior de Jiu-Jitsu deve levar cerca de 650 atletas de diversas cidades ao Ginásio do CSU. As lutas estão programadas para todo o dia de domingo, com participação de atletas de Votuporanga, entre eles, o Bizuca, Matheus Oliveira, que recentemente representou o município no Madrid International Open 2022, e trouxe quatro medalhas, sendo três de ouro e uma de bronze.

Campeonato Amador de Futebol de Campo

Outro campeonato que também está movimentando os finais de semana em Votuporanga é o tradicional Amador de Futebol de Campo que neste ano homenageia Ediberto Silva, o Betão. Os jogos da terceira rodada serão realizados neste domingo a partir das 8h entre os times dos grupos B, C e D.

No Campo da Ferroviária, Flamenguinho enfrenta Elit Bet no primeiro jogo e Smoking B encara Chelsea. No campo do Mário Covas, J Sports/Antares joga contra Speed Max/Matarazzo no primeiro horário, e Brothers B disputa com o União FC na sequência. Em Simonsen, VC JSM Toldos encara o Smoking A e SE Nacional enfrenta o Brothers A.

Copa de Futsal dos Servidores Públicos

Outra competição que movimentará a quadra do Ginásio “Mário Covas” será a Copa de Futsal do Servidor Público que começa nesta quinta-feira (18/8), com cerimônia de abertura agendada para 19h30 e participação de atletas de todas as equipes. O campeonato homenageia Francisco Carlos Pereira dos Santos, o Chicão da Educação.