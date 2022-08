2º Summit Brucker começa hoje com a participação de mais de 400 empresas do setor e palestras de renome internacional

publicado em 24/08/2022

Os diretores da Brucker Fornos Crematórios, Rolandinho Nogueira e Marcelo Grecchi, são os idealizadores do evento (Foto: Divulgação)

Da redação

Votuporanga será sede, a partir desta quarta-feira (24), de um dos maiores eventos do ramo funerário da América Latina: 2º Summit Brucker. O encontro, que se estende até amanhã, é dedicado exclusivamente a colaboradores e empresários dos segmentos crematório, funerário e cemiterial e contará com palestrantes de renome internacional, não apenas do setor, como também de outras áreas de atuação.

O Summit Brucker, como o próprio nome já diz, é promovido pela Brucker Fornos Crematórios, empresa genuinamente votuporanguense que foi a primeira fábrica de crematórios do Brasil. Os diretores, Rolandinho Nogueira e Marcelo Grecchi tiveram a ideia de criar o Summit, de olho no crescimento do setor em todo país.

“Decidimos realizar o primeiro evento, que aconteceu no comecinho de 2020, para poder mostrar um pouco mais essa área que tem crescido tanto e discutir um pouco mais esse assunto com pessoas do segmento.



omo o primeiro foi de cara um sucesso, nós já entendemos por bem realizar o segundo, da mesma forma que pretendemos anunciar até o final do evento já a terceira edição. Isso, para nós, é uma satisfação muito grande, pois estamos recebendo em nossa casa inúmeros empresários e grandes grupos do setor”, disse o empresário Rolandinho Nogueira.

O evento trará especialistas e consultores do segmento e haverá muito valor agregado através de Stands de Exposições de parceiros, palestras, workshops e inovações. Dentre os palestrantes, por exemplo, está o renomado escritor e filósofo Mário Sergio Cortella, o consultor internacional de marketing, Dario Loinaz e o humorista e palestrante, Sergio Malandro, dentre vários outros de renome internacional.

Além dos palestrantes, o Summit Brucker também contará com um happy hour, regado ao show do cantor votuporanguense, Gustavo Sanches, e a atração especial do cantor Paulo Ricardo. Os convidados ainda farão uma visita técnica à fábrica da Brucker.

“Já começamos a receber hoje os convidados de norte a sul de todo o país. São amigos do segmento, clientes e parceiros de todo o Brasil que estarão em nossa cidade”, concluiu.