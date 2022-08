O resultado foi divulgado no fim da semana passada em um evento na capital, que premiou os municípios de todo o Estado de São Paulo

publicado em 31/08/2022

Mesmo com posições perdidas, Votuporanga conquistou o selo de Município Verde Azul do estado (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga conquistou, pela 12ª vez seguida, o selo de município “Verde Azul”. Apesar de ter perdido posições no ranking ambiental do programa, em sua última atualização, referente ao ano de 2021, a cidade manteve o destaque positivo e conquistou a 72ª posição com uma nota de 80.27.

O resultado foi divulgado no fim da semana passada em um evento na capital, que premiou os municípios de todo o Estado de São Paulo. Lançado em 2007 pelo governo paulista, o programa é usado como um termômetro para medir e também apoiar a eficiência da gestão ambiental dos municípios e estimular a agenda ambiental das cidades.

Na premiação deste ano a cidade não levou nota dez em nenhum indicador. Os destaques, porém, foram para o esgoto tratado, com nota 9,62; para o uso do solo, com nota 9,1; para o selo de município sustentável, que recebeu nota 8,55; além de estrutura e educação ambiental, que levou nota 9,75.

A pior nota do município foi quanto a arborização urbana, que ficou com 5,7, sendo o 95º do ranking de cidades. Em nota, a Saev Ambiental informou que Votuporanga conta com 40 m² de cobertura arbórea por habitante.

“Esse índice está acima do que é preconizado por órgãos competentes, como a Organização das Nações Unidas - ONU, por exemplo, que recomenda 15 m² por habitante. Também estamos acima do que a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana preconiza, que é de 30 m². Outro dado importante é que cerca de 60% dos imóveis em Votuporanga têm árvores (uma ou mais em cada), mas temos que seguir evoluindo nesse quesito, por conta do clima quente da nossa cidade. Neste sentido, a Saev Ambiental mantém o Disque Árvore que fornece a muda e presta todo o serviço de plantio para o morador de forma gratuita e orientada por profissionais da autarquia. Ressalta-se também que a autarquia faz constantemente campanhas e plantios de reflorestamento, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais”, diz a nota.