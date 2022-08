O torneio aconteceu no fim de semana, com a organização do professor Dudu e do Cal, contou com torcida e movimentou as quadras do clube

publicado em 23/08/2022

O evento contou com uma grande torcida de amantes do esporte e movimentou as quadras de tênis do clube (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Votuporanga Clube sediou neste fim de semana o 1º “Torneio de Tenis DVI Radiologia Odontológica”. O evento contou com uma grande torcida de amantes do esporte e movimentou as quadras de tênis do clube.

O torneio contou com a participação de atletas de cidades da região, mas o campeão na categoria A, masculina, foi Guilherme Trinca, conhecido como Babalu, o vice foi Leandro Simonato, de São José do Rio Preto.

Pela categoria B1, o campeão foi o votuporanguense Angelo Bimbato e o vice foi o também morador de Votuporanga, Michel Sampaio. Já pela categoria B2 o campeão foi Virgilio Neves, de Fernandópolis, e o vice Leonardo Padilha, também de Fernandópolis. Ainda pelo masculino, mas na categoria C, o campeão foi Eder Luis da Silva e o vice Matheus, ambos de Votuporanga.

No feminino, aconteceram disputas pela categoria B, a grande campeã foi Haline Morato e a vice Poliana, que também são de Votuporanga.

O torneio, que contou com a organização do professor Dudu e também do professor Claudemir Silva, o conhecido Cal, moveu a região e foi sucesso.

“Foi um torneio de alto nível técnico, belos jogos, uma excelente torcida e público, que compareceu e prestigiou o evento. Agradeço a diretoria do clube, a Leticia Fernanda Salício Fabiano Castrequini, da DVI e ao meu novo parceiro o Prof. de tênis Dudu”, disse Cal.