O bolsonarista irá se reunir com lideranças e apoiadores da região em um evento programado para as 8h30

publicado em 26/08/2022

Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista ao governo do Estado, se reúne amanhã com apoiadores em Votuporanga (Foto: Assessoria)

Da redação

O candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumpre agenda neste domingo (28), em Votuporanga. O bolsonarista irá se reunir com lideranças e apoiadores da região em um evento programado para as 8h30 no Centro de Eventos da Ilha do Pescador.

A agenda oficial do candidato na região foi organizada pelo grupo “Direita Votuporanga”, mobilizada pelos candidatos a deputado estadual, Danilo Campetti (Republicanos) e federal João Dado (PL). Além de Tarcísio são esperadas outras figuras do bolsonarismo, como o próprio filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), a deputada federal Carla Zambelli (PL) e o candidato ao senado Marcos Pontes (PL), entre outros.

Antes de vir a Votuporanga, o candidato irá passar por Jales e Santa Fé do Sul em eventos programados para hoje. No município, os organizadores esperam mobilizar cerca de 2 mil pessoas.

Tarcísio será o segundo candidato a visitar Votuporanga no período oficial de campanha eleitoral. Antes dele, no fim de semana passado, esteve no município o governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB).