publicado em 26/08/2022

A vacinação contra raiva em cães e gatos será das 7h30 às 12h30, na sede da Vigilância Ambiental (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizará plantão de vacinação contra raiva em cães e gatos neste sábado (27), das 7h30 às 12h30, na sede da Vigilância Ambiental que está em novo endereço: Av. Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, 4.221 (Jd. de Bortole).

Podem ser vacinados, cães e gatos acima de três meses que estão em boas condições de saúde. As fêmeas não podem estar em período de gestação ou em fase de amamentação. É importante manter a vacina em dia pois é a única forma de prevenção contra a doença, além de ser determinada por lei para todos os tutores de animais.

Diferente da forma como era realizada a campanha em anos anteriores, neste ano ela passou a ser promovida em caráter permanente, portanto, durante a semana a vacinação ocorre no mesmo local, das 8h às 16h. Mais informações sobre a vacinação podem ser obtidas através dos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786.

A doença

A raiva é uma doença transmitida dos animais ao homem e vice-versa por um vírus mortal tanto para o homem como para o animal. Envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução.

A transmissão ocorre quando os vírus existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordida, arranhão ou lambida.

A doença apresenta três ciclos de transmissão: urbano, representado principalmente por cães e gatos; rural, representado por animais de produção como bovinos, equinos, suínos e caprinos; e silvestre, representado por raposas, guaxinins, primatas e, principalmente, morcegos.

Sintomas nos animais

Em todos os animais costumam ocorrer os seguintes sintomas: dificuldade para engolir; salivação abundante; mudança de comportamento; mudança de hábitos alimentares; paralisia das patas traseiras.

Nos cães, o latido torna-se diferente do normal, parecendo um “uivo rouco”, e os morcegos, com a mudança de hábito, podem ser encontrados durante o dia, em hora e locais não habituais.

Sintomas em humanos