publicado em 25/08/2022

A ação busca oferecer horários flexíveis para que os pais possam levar suas crianças para se vacinarem na cidade (Foto: Agência Brasil)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e de uma parceria com o Rotary Club Votuporanga e a Unifev, iniciou na quarta-feira (24) e segue até amanhã com a vacinação noturna contra a Poliomielite no município. A ação busca oferecer horários flexíveis para que os pais possam levar suas crianças para tomar o imunizante.

As doses estão sendo aplicadas na Galeria do Cinema de Votuporanga, das 19h às 22h. As crianças que forem vacinadas além da proteção contra a paralisia infantil, também irão ganhar pipoca e refrigerante, junto com os pais. A mesma ação será desenvolvida na praça São Bento, durante a feira de hoje, das 16h às 19h.

A vacina contra Poliomielite é voltada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A poliomielite, também chamada de 'paralisia infantil', é uma doença infectocontagiosa transmitida por um vírus, de pessoa para pessoa ou através da contaminação das redes de esgoto e água.

Desde 2015, o Brasil registra queda de coberturas vacinais. A campanha, desencadeada no dia 8 de agosto pelo Ministério da Saúde, visa reverter esse quadro, aumentando a cobertura vacinal para todas as vacinas recomendas pelo Plano Nacional de Imunização e atualizar as carteiras de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, além de reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no País.

A preocupação de pesquisadores é que o movimento de queda coincide com o ressurgimento de casos de Pólio em locais em que a doença já estava erradicada, como Estados Unidos, Malawi e Israel. No Brasil, o último caso confirmado de Poliomielite foi em 1989.