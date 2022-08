O protocolo de intenções celebrado com o Governo do Estado de São Paulo prevê a formação de parcerias para execução de programas e projetos, bem como o intercâmbio em assuntos científicos e tecnológicos

publicado em 05/08/2022

Protocolo prevê a formação de parcerias para execução de programas e projetos para soluções sustentáveis em resíduos sólidos (Foto: A Cidade)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) esteve em São Paulo nesta semana para assinar o protocolo de intenções junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente como presidente do Cidas (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental). Na ocasião, Seba estava acompanhado da primeira-dama Rose Seba e também do superintendente adjunto da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, e do gerente administrativo do Cidas, Ricardo Gatto.

O protocolo de intenções celebrado com o Governo do Estado de São Paulo prevê a formação de parcerias para execução de programas e projetos, bem como o intercâmbio em assuntos científicos e tecnológicos para construir soluções sustentáveis em resíduos sólidos.

O encontro foi conduzido pelo secretário estadual, Fernando Chucre, e pelo coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, José Valverde.

"Certamente será mais uma parceria promissora para a sustentabilidade do nosso município e também das outras cidades que compõem o Consórcio", afirmou o prefeito Jorge Seba.

Para Gustavo Vilela, superintendente adjunto da Saev Ambiental, poderão ser desenvolvidas ações em benefícios ao meio-ambiente através de cursos e programas de capacitação, além de conscientização.