Rodrigo Garcia veio ao município para o lançamento da candidatura do presidente da Alesp, Carlão Pignatari, que reuniu milhares de pessoas

publicado em 20/08/2022

Milhares de pessoas e lideranças políticas da região acompanharam o lançamento da candidatura de Carlão (Foto: A Cidade)

Da redação

O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), participou na tarde deste sábado (20) do lançamento oficial da candidatura do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) à reeleição, em Votuporanga. Rodrigo é o primeiro candidato ao governo a visitar o município no período oficial de campanha eleitoral.

Durante o encontro político, que reuniu milhares de pessoas e lideranças de dezenas de cidades no salão social do Votuporanga Clube, o governador afirmou que o Estado não precisa de extremismos e que irá ficar fora do que ele chama de guerra ideológica.

“São Paulo vai ficar longe dessa guerra ideológica. O Brasil vai ter momentos muito difíceis nos próximos quatro anos e vamos precisar muito de diálogo e sabedoria. Precisamos de paz para seguir as nossas vidas e precisamos de um pacto nacional para seguirmos em frente”, disse Rodrigo Garcia.

O anfitrião da tarde, Carlão Pignatari, por sua vez, afirmou que a democracia se faz com respeito à opinião e ao voto de todos. “Nós temos que aprender a respeitar a opinião e o voto de cada um. Cada um tem a sua ideologia e não precisa ser de direita e nem de esquerda, tem que ser para frente. São Paulo precisa continuar seguindo em frente”, afirmou o deputado.