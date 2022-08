O aplicativo dá suporte para todo o atendimento nas unidades votuporanguenses, inclusive com a possibilidade de agendamento de consultas

publicado em 16/08/2022

O projeto votuporanguense, que inclusive já ganhou destaque nacional, foi lançado ontem com a presença de autoridades locais (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A saúde de Votuporanga, mais uma vez, fez jus ao título de pioneira, desta vez na área da inovação e da tecnologia. Em um evento nesta terça-feira (16) pela manhã, a Santa Casa e a Prefeitura lançaram o mais novo aplicativo, chamado “Santa Casa – Votu”, que reúne todas as informações de saúde dos votuporanguenses na palma da mão, inclusive com a possibilidade do agendamento de consultas sem ter que sair de casa.

O aplicativo, que já está disponível nas versões IOS e Android, permite a população acessar e visualizar documentos eletrônicos, receitas, laudos, exames, procedimentos e atendimentos realizados pelo paciente. O projeto votuporanguense virou destaque nacional, até como objeto de estudo, em um evento recente em São Paulo.

Com a chegada do app, as informações das unidades de saúde do município estarão todas integradas em apenas um lugar, o que inclui também os Consultórios Municipais, UPA e Santa Casa de Votuporanga. O que não permitirá, por exemplo, a duplicidade de exames como o hemograma.

Ainda falando em praticidades, o aplicativo também traz a possibilidade de agendamento de consultas e exames, inclusive, de fazer check-in para abrir a ficha de atendimento, antes mesmo de sair de casa.

Para começar a utilizar os recursos digitais, os votuporanguenses precisam baixar o aplicativo (QR Code na foto), fazer um cadastro e informar os dados solicitados na tela inicial do aplicativo, ou ainda por uma chave de acesso enviada ao e-mail do usuário, cadastrado na base de dados do município.

A ideia inovadora, segundo o gerente de TI (Tecnologia da Informação) da Santa Casa de Votuporanga, serve como um prontuário de saúde digital para reunir em um só lugar todas as informações médicas. O aplicativo também surgiu do trabalho com a empresa MV, especialista em saúde digital, que é parceira da Santa Casa desde 2011.

O lançamento marca mais uma página na história da instituição, que comemorou 72 anos neste ano e também, é claro, com o aniversário de Votuporanga, que neste mês de agosto festivo celebra seus 85 anos. Foi como festejou o provedor da Santa Casa, dr. Roberto Biazi, durante o lançamento do aplicativo.

“Que esse aplicativo venha a ser uma ferramenta em que o paciente e o cidadão de Votuporanga terão naquele meio digital toda o seu histórico, exames, visitas e isso é de uma valia muito importante. Imagine que o paciente ao procurar o hospital em um estado que demande a atenção imediata, terá em seu celular, os exames, moléstias e isso facilita muito. Amplia a atenção ao cidadão, otimiza, facilita e gera economia aos cofres do município e da Santa Casa”, disse o provedor.

O prefeito Jorge Seba (PSDB), que esteve no evento firmando a parceria entre a Santa Casa e a Administração Municipal, destacou todo o empenho da equipe e das pessoas que estiveram por trás da idealização do aplicativo.

“Isso não nasceu hoje, veio de todo um trabalho. Temos que buscar essa origem do projeto para chegarmos até aqui, temos que dar os parabéns a todos que fizeram parte desta brilhante ideia de tecnologia que está a serviço da vida. Precisamos das melhores informações para obter melhor os resultados, sempre buscando aquela boa intenção de melhorar a vida de todos. Essa questão de ter todas as informações em um aplicativo é realmente maravilhosa, temos tudo na palma da mão”, relatou o prefeito.