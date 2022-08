Programação tem início nesta segunda-feira, com dicas de saúde nas redes sociais, Encontro de Famílias Grávidas, aberto ao público e muito mais

publicado em 29/08/2022

Diariamente, serão divulgadas dicas de saúde nas redes sociais do Hospital (Foto: Santa Casa)

Carinho, amor e cuidado fazem parte da rotina de recém-nascido. Informações e experiências compartilhadas por profissionais qualificados são fundamentais nesta etapa da vida e garantem uma maternidade mais tranquila, segura e feliz.

A Santa Casa de Votuporanga realiza a 12ª edição da Semana do Bebê. A iniciativa tem início nesta segunda-feira (29/8) e se estende até sexta-feira (2/9). Diariamente, serão divulgadas dicas de saúde nas redes sociais do Hospital (Instagram/Facebook), movimentando ainda mais o evento.

Na terça-feira (30/8), será realizada uma roda de conversa com a enfermeira Camila Botura e a psicóloga Vânia Oliveira com os pais dos pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, sobre o tema “A importância do vínculo familiar durante a internação”, a partir das 15h.

Já na quarta-feira (31/8), o tradicional Encontro de Famílias Grávidas acontecerá de forma presencial, no auditório do RH, às 19h30. Os palestrantes serão o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro e a psicóloga Vânia Oliveira.

Na pauta, o aleitamento materno. “Iremos abordar toda a parte fisiológica e técnicas da amamentação, ressaltando a importância do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, podendo se estender até 2 anos juntamente com a dieta saudável. Queremos sanar as dúvidas e esclarecer sobre o aspecto emocional e construção do vínculo mãe/bebê/família, com todos os benefícios para o recém-nascido”, adiantou Rodrigo.

Dando sequência na agenda, na quinta (1/9) e sexta-feira (2/9), ocorrerão duas atividades para colaboradores do Hospital com filhos menores de seis anos, na sala de treinamentos (perto do TI). Os psicólogos Igor Parise e Vânia Oliveira irão falar sobre a importância do brincar em dois períodos: às 14 e às 15h na quinta-feira e às 9 e às 10h de sexta-feira.

O enfermeiro Rodrigo destacou sobre a realização da Semana do Bebê. “A iniciativa surgiu com a parceria com o Comitê Municipal da Primeiríssima Infância, juntamente com o Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Nosso objetivo é promover ações que permitam uma reflexão do quanto é importante olhar, envolver e desenvolver atividades para este público, englobando a família neste sentido, para a construção de uma sociedade futura melhor em muitos aspectos”, enfatizou.

O profissional ressaltou a variedade de atrações. “Nossa semana está recheada de dicas de saúde de como montar lanches e pratos saudáveis, coloridos e atrativos; como os pais poderão fazer o desfralde de forma mais tranquila. Tudo divulgado nas redes sociais do Hospital. Além disso, teremos o Encontro de Famílias Grávidas para o público externo e capacitações para os colaboradores sobre a importância do brincar e uma roda de conversa com os pais de bebês internados na UTI Neonatal”, complementou.