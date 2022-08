Reforço contra a Covid-19 estará disponível em todas as unidades de saúde do município

publicado em 15/08/2022

Todos os votuporanguenses com mais de 18 anos poderão receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 na segunda-feira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Toda população adulta de Votuporanga já pode tomar a quarta dose da vacina contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (15).

A quarta dose, ou segundo reforço – como é tecnicamente chamado - é destinado àqueles com 18 anos ou mais que receberam a terceira dose (primeiro reforço) há ao menos quatro meses. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para a aplicação, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de vacinação físico ou digital. A dose adicional será aplicada com a vacina disponível na unidade, distribuído pela Secretaria de Saúde estadual.

De acordo com a secretaria Estadual de Saúde, as doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo, reduzindo a chance de um desfecho mais grave em caso de Covid-19.

Plantões