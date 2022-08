Votuporanga poderá comemorar os seus 85 anos com a conclusão de uma de suas obras mais emblemáticas: o prolongamento da avenida

publicado em 02/08/2022

A inauguração do primeiro anel viário de Votuporanga pode acontecer ainda neste mês perto do aniversário da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga poderá comemorar na próxima semana os seus 85 anos com a conclusão de uma das obras mais emblemáticas e também mais esperadas pelos moradores da zona Norte do município: o prolongamento da avenida Mário Pozzobon, na transposição do Córrego do Curtume, na interligação com a Sebastião Vaz de Oliveira.

A obra foi iniciada em julho de 2019, com a transposição do Córrego e a última etapa entra agora na reta final com a conclusão da pavimentação da via, drenagem e instalações elétricas, dando origem ao primeiro anel viário da cidade.

A obra é tida como como um dos principais investimentos no setor de mobilidade urbana de Votuporanga. A equipe técnica da Secretaria de Planejamento elaborou um projeto para que acontecesse um acesso ao Terminal Rodoviário. Com isso, duas novas ruas foram pavimentadas entre o trecho da interligação das avenidas com a Rodoviária, uma delas para uso exclusivo de ônibus que seguirá direto para as plataformas e a outra para acessar o estacionamento do Terminal.

Os passos finais da obra foram comemorados pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à Cidade FM. “É uma obra emblemática pela sua localização e pela sua importância, porque ela vai fazer que um anel viário da cidade esteja funcionando. Ligamos um ponto ao outro, temos a zona Norte da cidade, que naquela região a ligação única que existe é o da Avenida Brasil e Avenida Emilio Arroyo, nós precisamos de uma ligação da zona Norte com a zona Leste, Centro e ligação com o Sul e Sudeste”, disse o prefeito Jorge Seba.

De acordo com o prefeito, o contrato prevê que a entrega aconteceria em 60 dias, ali por volta de 8 ou 9 de setembro, mas a empresa acelerou os trabalhos e a obra deve fazer parte do calendário de comemorações do aniversário da cidade.

“Eu solicitei a empresa que se pudesse ser entregue um mês antes, nas proximidades do aniversário da cidade. Eles estão empenhados nisso. Esperamos ver uma obra mais adiantada e prevemos colocar já neste mês a inauguração com paisagismo e tudo”, completou ele.

