O encontro foi promovido a pedido do vereador Jura (PSB), e definiu uma ampliação do número de bolsas a serem oferecidas

publicado em 16/08/2022

Reunião foi realizada no plenário da Câmara e mobilizou representantes do setor cultural, Executivo e Legislativo (Foto: Assessoria)

Da redação

Uma reunião realizada no plenário da Câmara Municipal de Votuporanga definiu nesta semana as novas diretrizes para o Programa Bolsa Cultura, que beneficiou 32 projetos culturais neste ano. O encontro foi promovido a pedido do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), e definiu uma ampliação do número de bolsas a serem oferecidas, assim como o aumento da remuneração.

A reunião foi promovida após representantes dos segmentos da cultura do município apresentarem as dificuldades dos contemplados com o Bolsa Cultura de desenvolverem bons projetos com a remuneração atual, já que os custos de produção estão elevados. Jura, então, interviu junto à Secretaria e ao prefeito Jorge Seba (PSDB), assim como ao secretário municipal da Fazenda, Deosdete Vechiato.

A solicitação do vereador para ampliação foi de 32 para 34 bolsas e o valor de cada bolsa cultura contemplada de R$ 3,1 mil para R$ 3,8 mil, o que foi atendido. Com isso, o total geral de investimento foi de R$ 100 mil para R$ 129 mil.