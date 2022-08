O atendimento será feito no sábado (20) das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde

publicado em 18/08/2022

Votuporanga terá mais um plantão de vacinação neste sábado, desta vez com doses contra Covid, Poliomielite e Multivacinação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realiza neste final de semana um plantão em todas as unidades do município para o Dia D de Vacinação das campanhas contra Poliomielite e de Multivacinação e também contra a Covid-19. O atendimento será feito no sábado (20) das 8h às 16h.

As doses do imunizante contra a Covid-19 estarão disponíveis para todos os públicos, inclusive a quarta dose para quem tem 18 anos ou mais e que já tenha tomado a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Para a aplicação, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de vacinação físico ou digital. A dose adicional será aplicada com a vacina disponível na unidade.

De acordo com a secretaria Estadual de Saúde, as doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo, reduzindo a chance de um desfecho mais grave em caso de Covid-19.

Poliomielite

A vacina contra Poliomielite é voltada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O objetivo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite é manter erradicado o vírus da paralisia infantil.

Multivacinação

Já a Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças de 0 a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber vacina disponível pelo SUS como, por exemplo, sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças.