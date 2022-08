A previsão do tempo para esta semana indica que a chuva pode chegar na quinta-feira (18) e temperatura cair na sexta-feira (19)

publicado em 16/08/2022

Votuporanga recebe nova frente fria no fim dessa semana e temperaturas devem ir para a casa dos 7º (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O cenário do próximo fim de semana promete ser um pouco parecido com o que foi vivenciado na semana passada em Votuporanga, com chuva e a volta do frio. Uma nova frente fria deve atingir o Estado de São Paulo e deve derrubar as temperaturas a 7 graus nos próximos dias.

Segundo os institutos de meteorologia, a partir de quinta-feira (18) os votuporanguenses já notarão uma mudança na temperatura, isso porque neste dia está prevista a chegada da chuva em Votuporanga, onde os termômetros já começam a cair. A probabilidade de chuva é de 90% e as temperaturas já estão previstas para a casa dos 16 graus na mínima e 32 graus nas máximas.

Na sexta-feira (19), a mínima já está prevista para 9 graus e uma máxima de 20 graus, sendo que será um dia de sol com muitas nuvens. Já o sábado (20), onde promete ser registrado o frio “intenso”, a temperatura cai para 7 graus e a máxima fica em 22 graus, o dia será de sol com nuvens e sem previsões para chuvas.