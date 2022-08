Crime ocorreu na Avenida Antônio Augusto Paes, nas Paineiras, após a acusada ir até a casa da vítima para tentar reatar o relacionamento

publicado em 18/08/2022

A mulher foi até a casa do ex-namorado para tentar reatar o namoro, mas no fim tentou o matar com vários golpes de faca (Foto: Reprodução)

Da redação

A juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, condenou nesta semana uma mulher acusada de esfaquear o ex-namorado durante uma discussão no bairro Paineiras. O crime ocorreu na Avenida Antônio Augusto Paes, quando a acusada foi até a casa da vítima para tentar reatar o relacionamento, mas, no fim, tentou o matar com diversos golpes de faca.

De acordo com o processo, tudo ocorreu no início da madrugada do dia 24 de fevereiro de 2020. A mulher, identificada como J.S.G, de 32 anos, namorou com R. C.S., de 43 anos, por cerca de três anos, sendo que uma semana antes do crime a vítima teria decidido terminar o relacionamento, por telefone.

A agressora, então, teria ido até a casa dele no dia dos fatos para tentar reatar o namoro e quando chegou ao local percebeu que o ex estava bebendo junto de um amigo. O amigo então decidiu ir embora e a vítima permitiu que a mulher entrasse em sua casa para que conversassem.

Durante essa conversa, no entanto, os dois começaram a discutir e ambos se agrediram até que a mulher pegou uma faca de cozinha e desferiu diversos golpes contra o ex-namorado. Ensanguentado, ele fugiu e pediu socorro para uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, que o levou para Santa Casa com ferimentos graves, onde permaneceu internado por sete dias.

“A legítima defesa invocada pela ré não se sustenta. Isso porque a mesma foi até a casa do réu para conversar sobre o fim do relacionamento e, mesmo percebendo que ele estava bebendo e alterado, entrou na residência. Com a discussão, ainda que o réu tenha iniciado a agressão, ficou comprovado que a ré pegou uma faca de cozinha e golpeou a vítima em regiões letais. Isso tudo na casa da vítima. Situação diversa seria se a vítima tivesse procurado a ré em sua casa. Mesmo sendo o réu maior fisicamente, a ré desferiu golpes em regiões diversas das normalmente atingidas em legítima defesa, como braços, no gesto de defesa. Agiu dolosamente, com nítido propósito de lesionar”, disse a juíza em sua sentença.