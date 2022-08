O homem, identificado como S. A., respondeu criminalmente pelo flagrante que aconteceu em 17 de novembro de 2018

publicado em 16/08/2022

O motorista bêbado foi preso pela Polícia Militar apresentando sinais de embriaguez e condenado pela Justiça (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um motorista que foi flagrado dirigindo bêbado na contramão, no bairro Vila Paes, foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga e respondeu criminalmente pelo acontecido. O caso aconteceu em 17 de novembro de 2018 e ele foi sentenciado recentemente pela a juíza da 1ª Vara Criminal, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.

De acordo com o processo, era por volta de 21h35, na rua Paraná, no auto do bairro Vila Paes, que o homem, identificado como S. A., foi flagrado com um Ford/Corcel, com placas de Votuporanga, dirigindo no sentido oposto da rua. A Polícia Militar foi acionada por moradores da redondeza, que viram o estado do homem.

Os policiais foram para o local e avistaram o veículo na contramão da direção e ainda perceberam que o motorista fez um retorno no cruzamento com a rua Guerche, de volta para a rua Paraná. Ele foi abordado e devido aos sinais de embriaguez alcoólica, como odor e olhos avermelhados e por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, foi levado direto a delegacia.

Em juízo, S. A. confessou a prática do crime. Disse que foi ao aniversário da filha até a hora do almoço, fez churrasco, mas disse que só bebeu uma cerveja. Ainda para a justiça, o acusado confessou que dirigiu na contramão, quando percebeu, quis voltar e viu a viatura.