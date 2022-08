Campanha também sorteou outros cinco vales-compras de R$ 500 e três bicicletas de R$ 1,4 mil, além contemplar os vendedores

publicado em 16/08/2022

Mais de 100 mil cupons foram distribuídos, segundo a ACV, durante a Campanha especial do Dia dos Pais no comércio (Foto: A Cidade)

Da redação

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realizou na manhã desta terça-feira (16) o sorteio da campanha do Dia dos Pais – “Meu Pai merece esse Presentão”. Mais de 100 mil cupons foram distribuídos, segundo os organizadores, e a grande ganhadora da promoção, que faturou um vale-compras de R$ 10 mil, foi Mayra Priscila Ferraz de Campos, moradora de Votuporanga e cliente do Supermercado Porecatu.

Além do prêmio principal, foram sorteados ainda mais cinco vales-compras de R$ 500 e três bicicletas avaliadas em mais de R$ 1,4 mil cada. Dessa vez, todos os prêmios foram para moradores de Votuporanga.

O resultado surpreendeu até mesmo a equipe organizadora, que teve que confeccionar mais cupons na última semana campanha o que, segundo o presidente da ACV, Glauco Ventura, mostra o quão forte é o comércio local.

“Esse momento de sorteio é sempre motivo de muita alegria, pois temos a chance de contemplar uma pessoa que vai ter a chance de deixar ainda mais pessoas felizes. Esse formato da campanha da Associação Comercial hoje nós temos um ganhador do prêmio principal, mas o vendedor também ganha e o vele-compras é consumido dentro da cidade, ou seja, é um prêmio que contempla muita gente então ficamos muito felizes de fazer esse tipo de sorteio”, disse Glauco.

O sorteio também foi acompanhado por diretores da ACV, pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) e também pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza. Beleza, aliás, ressaltou a parceria entre o poder público e a própria Associação Comercial, que tem gerado bons resultados para a economia de Votuporanga.

“Todas as campanhas que a ACV faz são muito bem organizadas e geram essa grande movimentação da economia local. A secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre está aberta para grandes parcerias como essa. Nosso comércio é muito forte e estamos agora no mês de aniversário de Votuporanga, onde já tivemos a nossa Expo Show, que foi um sucesso, estamos tendo agora o Fliv e também tivemos essa campanha. Tudo isso gira o nosso comércio e faz a economia pulsar”, completou o secretário.

Jura, por sua vez, enalteceu a figura dos colaboradores da ACV que estão sempre empenhados em realizar ações a altura do que Votuporanga merece. “Votuporanga está no caminho certo com instituições consolidadas como a Associação Comercial. Parabéns aos diretores e colaboradores dessa entidade que já está há décadas contribuindo com o crescimento de nossa cidade”, concluiu o vereador.

Ganhadores

Além da grande ganhadora, Mayra Priscila Ferraz de Campos, que faturou R$ 10 mil, também foram contemplados os seguintes consumidores:

Vales-compras de R$ 500

Karina Moreira Lima Galoro – comprou na empresa Emplac;

Alcebíades Dias Magalhães - comprou na empresa Pinheiral;

Virgínio de Lima Neto – comprou no Supermercado Porecatu;

Fabiano Beraldo Delarmelino – comprou no Supermercado Porecatu; e

Guilherme de Andrade Salustiano Domingos – comprou no O Tubarão Confecções

**

Bicicletas avaliadas em R$ 1,4 mil cada

Jardeilson Borges dos Santos – comprou na Moda Ka;

Rubens Marsson Puerta - comprou no Supermercado Porecatu; e

Clodoaldo Tridapalli - comprou no Supermercado Porecatu.

**

Vales-compras de R$ 150 – vendedores

Mirian - Supermercado Porecatu;

Sara – Emplac;

Larissa - Supermercado Porecatu;

Lucila - Supermercado Porecatu;

Lorena - Supermercado Porecatu; e

Flávia - O Tubarão Confecções