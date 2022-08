Caravanas e fãs de todo o Brasil vieram a Votuporanga para curtir o show do artista e devem lotar o Centro de Eventos

publicado em 06/08/2022

Depois do sucesso de ontem com Fernando & Sorocaba, hoje é a vez de Luan Santana animar o público na Expo Show 2022 (Foto: Divulgação)

A primeira noite da Expo Show Votuporanga 2022 superou todas as expectativas. A dupla Fernando & Sorocaba levou milhares de pessoas para o Centro de Eventos Helder Galera, na noite desta sexta-feira (5) que marcou o início das festividades em comemoração ao aniversário de 85 anos do município.

E para este sábado (6) não deve ser diferente. O cantor Luan Santana é quem comanda o palco principal da festa e será embalado por milhares de fãs que, inclusive, montaram caravanas de várias partes do Brasil para acompanharem o artista em Votuporanga.

Luan Santana traz para Votuporanga o seu mais recente lançamento, a música “Perigo Noturno”, que é sucesso em todas as plataformas digitais e nas rádios de todo o Brasil. A canção faz parte do álbum “Luan City”, que homenageia a família do cantor.

Depois de “Avenida Amarildo” e “Rua Marizete”, Luan Santana lançou o 3º EP com mais quatro faixas produzidas para “Alameda Bruna”, em homenagem a sua irmã. É dentro desse novo projeto de trabalho que está “Perigo Noturno”, que vai agitar o público nesta noite.

Programação

Neste sábado os portões serão abertos mais cedo. Às 17h o público já poderá ir se acomodando no Centro de Eventos para prestigiar o Parque de Diversões e expositores. A partir das 19h já começam as apresentações no palco 2 com Thalia Munhoz. Logo depois se apresentam Karol & Marcio Lissone e Ralph Pontes, enquanto Amadeu Álamo se prepara para abrir o show de Luan Santana no palco principal com o show Rock na Roça. Luan deve subir ao palco às 23h.

Boate

Mas na Expo Show a festa não acaba quando o show termina. Com atrações variadas, que vão desde o tradicional sertanejo, passam pelo funk e, é claro, muita música eletrônica, o Rancho Cabaré, boate oficial da festa, vai agitar o público até amanhecer.

Para residente, o convidado foi Dj Ale Abate, direto das baladas de São Paulo para Votuporanga. Quem for curtir o show de Luan Santana não vai querer ir embora para casa, pois na boate estarão tocando Bellas Damas, Santtorini, Ricardo Prado e Wesley & Gustavo.

Transporte

Para garantir que todos tenham formas seguras e acessíveis de prestigiar o evento, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança criou duas linhas de ônibus com preços populares para o Centro de Eventos Hélder Galera, onde será realizada a festa.

A “Linha 1” passará pelos pontos de ônibus do Assary, São Cosme, Pozzobon, Santa Amélia e Colinas. Já a “Linha 2” vai atender aos moradores da Estação, Noroeste, Pacaembu e Boa Vista.