Em tom de desabafo, o parlamentar diz que a população perdeu a paciência com a demora

publicado em 30/08/2022

Vereador Valdecir Lio disse que depois de quase um ano de espera, a população não tem mais paciência com a falta de iluminação em praças (Foto: Assessoria)

Da redaçãoO vereador Valdecir Lio (MDB) utilizou parte de seu tempo de fala na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga na noite de ontem para desabafar sobre a falta de solução sobre pontos escuros, sem iluminação pública, em bairros de Votuporanga, especialmente em praças da zona Norte. Em tom de desabafo, o parlamentar diz que a população perdeu a paciência com a demora.No telão, o vereador apresentou fotos de registros no período noturno de uma praça ao lado da Rua Rio Araguaia e de outra nas proximidades da Reserva Chico Mendes, ambas na zona Norte. Nas duas situações, a escuridão é total.“Faz quase um ano que venho pedindo solução, o pessoal passa por ali e sofre com essa situação. Nós temos paciência, mas a população já perdeu a paciência”, comentou. O vereador também mencionou a praça do bairro Parque das Nações, ao lado da mata dos Macacos, que há seis meses tem apresentado escuridão.A fala de Lio foi apoiada em apartes pelos vereadores Serginho da Farmácia (PSDB), Professor Djalma (Podemos), e Osmair Ferrari (PSDB).