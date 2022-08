O jornalista José Carlos Pontes lança hoje o seu livro de crônicas com o nome “Crônicas de uma aldeia”

publicado em 19/08/2022

(Foto: Divulgação)

Novidade

Nos anos entre 1970 e 1990, Votuporanga foi marcada por grande volume de histórias engraçadas. Nem sempre verdadeiras, mas que corriam como rastilho de pólvora na boca de moradores. Na época, era uma cidade pequena, talvez com 40 mil habitantes, e qualquer coisa era motivo para comentários infindáveis e muita gargalhada. O problema é que estas histórias nunca foram registradas e sua divulgação sempre foi de maneira oral.

Pensando na possibilidade de um dia este rico material se perder com o tempo, o jornalista José Carlos Pontes resolveu colocá-lo em um livro que ganhou o título de “Crônicas de uma aldeia”. O lançamento acontece neste sábado (20) no Novo Cine Votuporanga, a partir das 14h.

“É um livro de crônicas, não de história. Portanto, nem tudo que está escrito é necessariamente 100% verdadeiro, apesar de que, mesmo quando eram contadas, havia muito de imaginação. O importante é mostrar como era a vida votuporanguense naquela época, com muito humor e ingenuidade”, disse o autor.

Além de Votuporanga como cenário, a publicação traz histórias que envolvem o autor em outras cidades onde trabalhou. São 44 textos, todos com doses de humor. Pontes destaca algumas que ficaram famosas na época, como o sequestro do Rei Momo na abertura do Carnaval, o furto de um carneiro quando foi montado um presépio vivo e que acabou em um suculento churrasco, a do presidente da Associação Atlética Votuporanguense que foi “comprar” o resultado de um jogo e queria dar um cheque pré-datado e a da colunista social que fez a matéria de um grandioso baile antes que ele acontecesse e acabou não acontecendo devido uma torrencial chuva que caiu na noite do evento.

O livro foi editado pelo também jornalista Edmilson Zanetti, da Editora Ponto Z, de Rio Preto. “Embora não tenha nascido em Votuporanga, ri à beça enquanto trabalhava no livro. Fico imaginando os moradores que viveram a época da narrativa e conhecem os personagens”, disse o editor.

Na terça-feira (23), haverá repeteco de autógrafo, no mesmo local, a partir das 19h. O autor pretende fazer lançamentos em pelo menos duas outras cidades: Rio Preto, onde morou por cerca de 30 anos, quando trabalhou nos jornais “Diário da Região” e “A Notícia”, em São Paulo, onde também atuou como repórter.