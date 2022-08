A nova mudança climática se deve à chegada de uma nova frente fria na região

publicado em 31/08/2022

Chegada de nova massa ar de frio faz temperaturas baixarem em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas para Votuporanga e região sobre a queda acentuada nas temperaturas os próximos dias. A nova mudança climática se deve à chegada de uma nova frente fria na região.

As baixas nas temperaturas devem durar até o dia de hoje, nas quais as menores ocorrências devem permanecer na casa dos 12 graus, enquanto as máximas ficam na casa dos 31 graus.

Esta queda das temperaturas ocorre na maior parte das vezes nas madrugadas, manhãs e no período da noite. Durante esses períodos do dia, a sensação térmica também cai.