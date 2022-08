As aulas terão início a partir do dia 30 de agosto e terminam até o fim deste ano

publicado em 22/08/2022

Aulas terão início a partir do dia 30 de agosto e terminam até o fim deste ano; inscrições podem devem ser feitas diretamente no site

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Câmpus de Votuporanga anuncia que estão abertas as inscrições para seis novos cursos de extensão gratuitos oferecidos pela modalidade de Formação Inicial Continuada em parceria com a Prefeitura, por meio do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra) "Altino Regiani". O prazo das inscrições segue até o dia 26 de agosto.

Entre os cursos disponíveis estão: Arduino Integrado com Android (20 vagas); Ensino de Língua Portuguesa, como segunda Língua para Surdos (20 vagas); Geografia para o ENEM (40 vagas); Educação Ambiental e Sustentabilidade (30 vagas); Informática Básica (20 vagas); e Inglês para Conversação (12 vagas).

As aulas terão início a partir do dia 30 de agosto e terminam até o fim deste ano. Mais informações e as inscrições podem devem ser feitas diretamente no site . Após a inscrição, os candidatos devem confirmar a vaga no IFSP, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h. O Instituto fica na avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon.

O telefone de contato do IFSP para esclarecer dúvidas é o (17) 3426-6990 e o da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura é o (17) 3406-1488 (ramal 29).

Os cursos

Arduino Integrado com Android

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 20 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 31/08 a 14/12/2022, às quartas-feiras, das 13h30 às 15h30

Público-alvo / pré-requisitos: Profissionais e estudantes da área de Informática com conhecimentos básicos sobre programação de computador

***

O ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 20 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 30/08 a 13/12/2022, às terças-feiras, das 8h às 10h. E nos sábados de 24/09, 22/10 e 12/11 - das 8h às 10h

Público-alvo / pré-requisitos: Pessoas Surdas do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, cursando ou já concluído

***

Geografia para o Enem – Módulo I

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 40 vagas / 32 horas

Período e horário do curso: De 29/08 a 11/11/2022, às segundas-feiras, das 19h às 22h

Público-alvo / pré-requisitos: Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio ou público em geral com o ensino médio completo

***

Educação Ambiental e Sustentabilidade: orientações e práticas para o dia a dia

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 30 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 31/08 a 14/12/2022, às quartas-feiras, das 19h às 22h

Público-alvo / pré-requisitos: Servidores, professores, estudantes e membros da comunidade que tenham interesse no tema. Ensino fundamental completo

***

Informática Básica

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 20 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 01/09 a 01/12/2022, às quintas-feiras, das 19h às 22h

Público-alvo / pré-requisitos: Pessoas da comunidade que tenham entre 16 e 60 anos de idade

***

Inglês para Conversação

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 12 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 30/08 a 16/12/2022, às terças-feiras, das 13h30 às 15h30. E nos sábados de 03 e 10/12, das 9h30 às 12h