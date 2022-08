O mês de agosto inteiro foi de celebrações, palestras e comemorações pelas atividades que foram desempenhadas nesses anos no bem

O Grupo Espírita Maria de Nazaré completou ontem 40 anos de existência e teve um calendário de comemorações

Aqueles dois simples terrenos na rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon, que foram doados a um trio de idealizadores, nunca mais foram os mesmos desde o dia 24 de agosto de 1982, data da fundação do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Com o intuito de divulgar a doutrina espírita e realizar serviços sociais, os criadores Divaldinho Mattos, Luís Antônio Ferraz e Isabel Pinar desenvolveram esse projeto que muda vidas, desde a sua criação.

Naquela época, já existiam casas espíritas na cidade como o Centro Espírita Caminho de Damasco, o Emmanuel e também o Centro Espírita Joana D’Arc. Hoje já são 10 mil metros de área, mais de 20 salas de aula com cursos, reforço-escolar e pré-escola. Uma cozinha central e dois refeitórios. Além de uma padaria interna, parque-infantil e orquidário, além de um salão de palestra com capacidade para 500 pessoas e um outro pequeno com capacidade para 100 pessoas.

“Agradecer sempre a equipe desde 1982 e a população de Votuporanga que é ímpar. Votuporanga é uma cidade agraciada, abençoada, o psiquismo desta cidade é notável a quem sente ao adentrar por aqui. Aqui temos algo a mais”, disse Divaldinho Mattos, em entrevista exclusiva à Cidade FM.

De lá para cá muita coisa aconteceu, centenas de pessoas moradoras do bairro, ou não, passaram alguma vez pelo projeto em alguma época de sua vida e pôde desfrutar de uma palavra amiga, da sombra da mangueira, na Praça Chico Xavier, de um prato de sopa ou até de um almoço aos sábados.

“O que mais é marcante, é o quanto a população carente e sofredora, que é um nível maior, nos ensina a cada momento da vida”, disse Divaldinho, em momento que se emociona nos estúdios da rádio.

Desde o início de agosto, a casa tem realizado palestras comemorativas “Pelos 40 anos de atividades no Bem!”, a primeira aconteceu no dia 2 de agosto, com Douglas Gianoti, no dia 9 de agosto foi com Lucile Batagelo, no dia 16 de agosto com Luis A. Ferraz, anteontem com Carlos A. Baccelli e no próximo dia 30 de agosto com Isabel Pinar.

O Grupo Espírita tem o braço assistencial Lar Beneficente Celina, que foi fundado em janeiro de 1985 é uma entidade sem fins lucrativos que visa promover o bem para a comunidade, que agrega atendimento profissional e também voluntarismo.

“Desde 1987 a gente já se tinha um prato de sopa, em favor de alguém, doado com amor. A intenção nossa não é converter alguém, porque não é princípio da doutrina espírita converter alguém. Cada um com a sua religião está buscando a Deus na sua ótica e o que vale é a transformação do indivíduo e não o rótulo religioso. Precisamos nos tornarmos melhores, com essa visão os espíritas trabalham junto com a comunidade periférica e aquele que passa necessidades”, completou ele.