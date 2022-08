O homenageado da edição, o escritor indígena Daniel Munduruku, participa de um bate-papo, partir das 14h

publicado em 16/08/2022

O dia de hoje no Fliv será recheado de música boa, muita informação e bate-papo com escritores (Foto: Comunicativa)

A programação continua todos os dias e claro que para esta terça-feira (16) a produção do Fliv não deixaria de surpreender. Segundo a agenda, o homenageado da edição, o escritor indígena Daniel Munduruku, participa de um bate-papo, partir das 14h, sobre contação de história para adolescentes.

O escritor, que tem mais de 50 livros publicados voltados para crianças, jovens e educadores, também é vencedor de vários prêmios no Brasil e fora. Além disso, às 19h30 o bate-papo é com os escritores Janine Rodrigues e Otávio Júnior, com mediação do curador do Fliv Reynaldo Damazio.

Janine Rodrigues, também curadora, é escritora e educadora e fundadora da Edtech Piraporiando, considerada uma das 10 Edtechs mais importantes da América Latina. Considerada pela Forbes uma das 13 mulheres brasileiras que estão trabalhando em prol da equidade na educação. Seus livros estão presentes em 16 países. Consultora e palestrante nas temáticas da educação, diversidade, sustentabilidade e equidade social.

Otávio Júnior é escritor e criador de conteúdos infanto-juvenis, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria infantil 2020. Desenvolve pesquisa nas áreas de promoção e mediação de leitura, criou um “Lab de desenvolvimento” para criar jogos e materiais lúdicos com a finalidade de auxiliar atividades literárias.

Dança e música

Para quem gosta de dançar, tem programação especial com a aula de dança “Forró pé-de-serra- Asa Branca” com os dançarinos Dimas e Fernanda. A oficina apresentará a dança de salão de forma divertida como opção de lazer, promovendo a integração e socialização.

A música clássica também estará presente no Fliv, com a apresentação da “Camerata Villa Lobos” a partir das 18h. O grupo apresenta um repertório de trilhas sonoras clássicas de diferentes décadas do cinema.

A Camerata Villa Lobos, formada em 2019 e composta por musicistas votuporanguenses, busca aproximar a comunidade da música em seus diferentes estilos e tem o prazer de se apresentar pela primeira vez no FLIV.

Show

No palco principal do Festival, quem se apresenta às 20h30 é Regina Benedetti com o show “Fulô Benedetti”. A cantora é uma reconhecida intérprete da música popular brasileira compondo e interpretando ritmos como samba, xote, baião, ijexá, maracatu. Regina já realizou turnês em países como Itália e Estados Unidos.

Para o Fliv, a artista prepara um show com o autêntico forró pé-de-serra, cheio de alegria e a força do povo nordestino, com ritmos como o baião, o xote e o xaxado.

“É a primeira vez que canto no Fliv e estou muito feliz em participar desse evento multicultural de tamanha relevância para toda a região. Esse é um projeto que já ganhou vários prêmios e estamos ansiosos para apresentar nosso trabalho, levando alegria para toda a população.”

Quem finaliza a noite de terça-feira é a dupla Fernando Barbosa e Emerson Show, com a apresentação às 22h30 do show “O Baile”, com músicas usadas em aulas de dança de salão executadas em formato de pot-pourri (samba, foxtrote, forró pé de serra, bolero, chá-chá-chá), de grandes artistas nacionais e internacionais como; Frank Sinatra, Roupa Nova, Ray Conniff, Alcione, Luiz Gonzaga, entre outros. A dupla promete colocar o público para dançar e curtir grandes clássicos.

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural - Proac São Paulo. Tem o suporte da Amigos da Arte e Circuito SP; colaboração Poiesis, Casa das Rosas e Pontos MIS; promoção da TV TEM; e patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel, Senac, Starb, Porecatu, Cantoia Figueredo, Flash Net, Converd, Marão Corretora de Seguros, Alvorada e Stage Model. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

Confira a programação de hoje no Fliv 2022

TERÇA-FEIRA, 16 DE AGOSTO

Exposição - Ponto MIS: Bambas

Hudson Rodrigues

Museu - 8h às 22h

Exposição - Votuporanga em Foco: 85 anos

Ravel Gimenes

Museu - 8h às 22h

Literatura - Livraria Espaços

Galpão Literário

8h às 22h

Exposição - Eu não ando só

Edgard Andreatta

Centro Cultural piso 1 - 8h às 22h

Literatura - Universos Editora

Galpão Literário

8h às 22h

Teatro - A Jornada do Riso

CIA Alteatro

Estação Flivinho - 8h às 16h

Teatro - Maruja: Nem tão bela nem tão bruza

Solano Antunez producciones

Estação Flivinho - 8h às 16h

Contação de Histórias - Histórias de brincar

Fernanda Munhão

Estação Flivinho - 8h às 8h45

Oficina - Nós

Dani Ribeiro

Estação Flivinho - 9h às 10h e 10 às 11h

Passeio - Trenzinho da Alegria

Estação Flivinho - 8h às 16h

Cinema e teatro - As duas bonecas azuis

Cine Teatro Piraporeando

Telepapo - 8h às 8h40

Oficina de desenhos - Eu não ando só

Edgard Andreatta

Feito à mão - 9h às 10 e 13h às 14h

Teatro - Você conhece a pisadeira?

Abayomi cia de teatro

Parque da Cultura - 9h

Dança - Manhã dançante: sempre jovem pra ser feliz

Rodrigo Garcia

Território Livre - 9h às 10h

Oficina - Realidade virtual

Senac

Viagem Virtual - 9h às 22h

Oficina - Musicalização Infantil

Secretaria da Educação

Parquinho - 9h às 10h e 19h às 17h

Oficina - Curso de Bordado à mão

CTMO

Varanda - 9h às 13h

Oficina - Tecnologia e inovação

Flash Net Brasil

Galpão Literário - 9h às 21h30

Contação de Histórias - A mágica da contação de história

Fernando e Edel Barboza

Biblioteca - 9h30 às 10h10

Oficina - Hip Hop

Ticko Bboy

Território livre - 10h às 11h e 16 às 17h

Leitura - Educação Antirracista com histórias

Gilselda Perê

Telepapo - 9h às 11h30

Oficina - A música do corpo e as colheres brincantes

André Castanheira

Parquinho - 10h às 10h50

Oficina - Quebrado na batida

Bboy Danilo Germano

Território livre - 11h às 12h

Oficina - Ritbox Fitness

Naomi Ribeiro

Território Livre - 12 às 13h

Oficina - Palavras que formam

Fernanda Munhão

Telapapo - 13h30 às 14h30

Teatro - A cidade alegria e os três palhaços

Cia teatral entre aspas

Estação Flivinho - 13h às 14h

Contação de histórias - Agbalá conta e sua cabaça mágica

Gilselda Perê

Estação Flivinho - 14h às 15h

Contação de histórias para adolescentes - Conversa/narração de histórias

Daniel Munduruku - mediação: reynaldo damaziio

Território livre - 14h às 15h

Oficina do brincar para famílias

Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio

Biblioteca - 14h às 15h

Contação de História - Uma história puxa outra

Maria Ribeiro

Biblioteca - 15h às 16h

Oficina - Tecidos Acrobáticos

Mariana Maricato

Parque da Cultura - 16 às 17h

Contação de história - Encontro com contos

Fafá Conta

Estação Flivinho - 15h às 15h50

Oficina - Dança circular para crianças

Thais Pestana

Parquinho - 16h às 16h30

Música - Camerata Villa Lobos

Palavras ao vento - 18h às 19h

Oficina de dança - Fitdance: dosedupla

Naty e Paulin

Parque da Cultura - 18h às 19h

Oficina de dança - Popping (Hip Hop)

Paulin

Parque da Cultura - 19h às 20h

Oficina - Aulão de capoeira

Amanda Cunha

Parque da Cultura - 19 às 20h

Oficina - Aula livre de violão popular

Escola Municipal de Artes João Cornachione

Varanda - 19h às 21h

Bate-Papo com escritores

Janine Rodrigues

Otávio Júnior

Mediação - Reynaldo Damazio

Telepapo - 19h30 às 20h30

Dança - Forró pé-de-serra-asa branca

Dimas e Fernanda

Território Livre - 19h30 às 21h

Podcast - Bro!

Andrey

Em ação - 19h30 às 22h

Oficina - Brinquedos Sustentáveis

Faculdade Futura

Biblioteca - 20h às 20h50

Música - Baladinha literária

Emerson Alcalde e Dj Elvis

Rolezim - 20h30 às 23h30

Música - Fulô Benedetti

Regina Benedetti

Palco das Artes - 20h30 às 22h

Música - O Baile

Fernando Barbosa e Emerson Show