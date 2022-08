A artista sobe ao Palco das Artes, às 21h, no Parque da Cultura, logo após a cerimônia de abertura marcada para iniciar às 20h30

publicado em 13/08/2022

Quem abre alas para o primeiro dia de Fliv é a renomada cantora Maria Rita, a partir das 21h, no Parque da Cultura (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Fliv (Festival Literário de Votuporanga) 2022 começa neste sábado (13) e em motivação especial com um show da cantora Maria Rita. A artista sobe ao Palco das Artes, às 21h, no Parque da Cultura, logo depois da cerimônia de abertura do evento, que está marcada para começar às 20h30.

Maria Rita é uma das maiores e mais premiadas vozes da música brasileira, e começou a cantar profissionalmente aos 24 anos. Ela é filha da cantora Elis Regina e do músico César Camargo Mariano. Entrou no mercado fonográfico de forma arrebatadora, vendendo um milhão de cópias de seu disco de estreia, “Maria Rita” (2003), que rendeu a ela três Grammy Latino, nas categorias Melhor Álbum de MPB, Melhor Canção em Português (“A festa”) e de Revelação do Ano, a única artista do país até hoje a vencer um troféu nesta categoria.

De lá para cá, depois de oito trabalhos de estúdio e cinco DVDs, vários deles, de platina, recebeu outros quatro gramofones da prestigiosa premiação, o mais recente em 2018, o de Melhor Álbum de Samba, com “Amor e Música”, além de acumular uma vasta coleção de prêmios em outras cerimônias, como o Multishow, TIM, APCA, entre outros.

Apresentações do primeiro dia

Na mesma noite, no espaço “rolezim”, das 21h30 até as 22h, acontecerá a apresentação de Viktor Huggo, artista votuporanguense que vai apresentar músicas do pop e funk.

No mesmo local terá também a apresentação da atriz Lu Vespa, que vão dramatizar poemas retirados da obra de Hilda Hilst, ao som do violão de José Cássio Jaber. Nos intervalos entre um poema e outro, o público presente será convidado a ler poemas de livros da autora, e também declamar poemas autorais, em uma celebração à Eros - o deus do amor e erotismo, dentro da mitologia grega.

Para encerrar a noite com muita animação, o público vai curtir as músicas da Banda Pano pra Manga que apresenta grandes clássicos da MPB.

Domingo

Já no domingo (14), a programação do Fliv começa às 9h com atrações para todas as idades. Para as crianças tem contação de história, oficina de música, de criação de fantoche, apresentação de filmes infantis e o espetáculo de música infantil Trupe Trupé, às 18h, para toda a família. Para os adolescentes e jovens a dica é a oficina de ritbox, de dança contemporânea, acrobacia de solo, oficina de origami, de fitdance, poping, percussão de maracatu e a Baladinha Literária, um espaço pensado juntamente para os jovens curtirem música eletrônica.

Ainda no domingo, no palco principal, tem show de Sophia Ardessore, a jovem cantora interpreta canções do samba-jazz. E quem encerra a noite é a dupla de Votuporanga Luckas & Thiago, com uma seleção de sucessos do rock e pop-rock dos anos 80, 90 e 2000.

O Fliv

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural - Proac São Paulo, sob o suporte da Amigos da Arte, promoção da TV TEM, patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel e Senac. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.