publicado em 06/08/2022

(Foto: Expo Show/Rodrigo Pessoa)

A primeira noite da Expo Show Votuporanga foi marcada por muita música, diversão e simpatia da dupla Fernando & Sorocaba. Depois de encerrar julho com uma agenda extensa com 25 shows, os sertanejos mostraram que têm ânimo e fôlego de sobra pra arrastar multidões, como aconteceu no Centro de Eventos Helder Henrique Galera.O ponto alto da apresentação foi quando Sorocaba cantou no meio do público, em uma estrutura montada pela produção do show. Dali, o cantor esbanjou afinação com o clássico “Saudade da minha terra”. Outro momento que também ganhou espaço inclusive nos stories da rede social oficial da dupla foi quando o sósia do Zé Felipe fez Fernando se render às dancinhas no palco, acompanhado de fãs.“Votuporanga, obrigado pelo carinho e energia. Trazer nossa música, nosso novo show, a turnê dos 15 anos, é um prazer voltar aqui novamente”, disseram os cantores.Neste sábado (6/8), os portões serão abertos às 17h. O público já poderá ir se acomodando no Centro de Eventos para prestigiar o Parque de Diversões e expositores. A partir das 19h já começam as apresentações no palco 2 com Thalia Munhoz. Logo depois se apresentam Karol & Marcio Lissone e Ralph Pontes, enquanto Amadeu Álamo se prepara para abrir o show de Luan Santana no palco principal com o show Rock na Roça. Luan Santana deve subir ao palco às 23h.Já para o domingo, dia 7, foi preparada uma programação especial pensando nas crianças. Já a partir das 14h o Centro de Eventos estará aberto e com o Parque de Diversões funcionando para que toda a garotada possa se divertir. As atrações musicais começam às 19h, na Praça de Alimentação, com Diamante Nego e seguem com Fernando Marques e o “piseiro” da Banda Bonde do Barão. Às 22h o cantor Gustavo Sanches sobe ao palco principal para abrir o show das duplas Edson & Hudson e Gian & Giovani (Boate Azul), que está programado para as 22h30.Para o encerramento da festa, na segunda-feira (8) feriado em razão do aniversário de Votuporanga, a programação também vai começar no período da tarde. Às 14h o Parque já estará funcionando e às 17h30 já vai rolar o primeiro show no palco 2, com Guilherme Almeida. A música não para com Cleber & Jane e Fernando Barbosa & Dudu dando sequência às apresentações. Já às 20h30 Luckas & Thiago vão subir ao palco principal para animar ao público enquanto será preparado o sorteio de um Fiat/Mobi 0km da “Ação Entre Amigos” em prol das entidades assistenciais de Votuporanga. Logo após o sorteio, às 22h, César Menotti & Fabiano irão se apresentar. Após o show, DJ Ale Abate encerra a festa.Os horários das apresentações podem sofrer alteração sem aviso prévio conforme produção de cada artista. A Expo Show é realizada pela Seven Produções com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal e os patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini, Net Rubi, La'Brizza Cosmetics e Pacaembu Construtora.