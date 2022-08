Tássia Caroline Pacheco Leão estava grávida de sete meses e era casada com o votuporanguense Warley de Oliveira Leão, que segue internado

publicado em 23/08/2022

A esposa de um votuporanguense perdeu o bebê e morreu neste fim de semana, devido a uma explosão (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma família de Votuporanga perdeu, neste fim de semana, uma gestante que estava grávida de sete meses e o bebê que ela esperava, em uma explosão dentro do próprio apartamento em que residiam, no Parque Gramado, em Americana. Tássia Caroline Pacheco Leão, de 36 anos, era casada com o votuporanguense Warley de Oliveira Leão, de 35 anos, que segue internado.

De acordo com a ocorrência policial, no dia 12 de agosto, Tassia teria pedido água ao marido enquanto cozinhava e ele, por engano, colocou álcool em uma panela que estava no fogão no lugar de água, ocasionando uma explosão seguida de um incêndio no apartamento. O casal foi socorrido às pressas e levado para o hospital, onde permaneceram internados.

Tássia perdeu o bebê no dia 14, dois dias depois do acidente, e no sábado (20), também acabou não resistindo e faleceu. Ela foi sepultada às 16h, de anteontem, no Cemitério Alphacampus, em Jandira.

Warley de Oliveira Leão também ficou ferido com gravidade após a explosão e a filha do casal, de 6 anos, sofreu ferimentos leves. Warley permanece internado no Centro de Tratamento de Queimaduras da Irmandade de Misericórdia de Campinas. Já a menina está sob os cuidados da família paterna.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Americana como lesão corporal e comunicação de óbito.

Família faz vaquinha em apoio a votuporanguense que teve 70% do corpo queimado

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A família do votuporanguense Warley de Oliveira Leão, de 35 anos, tem feito uma vaquinha por meio das redes sociais em apoio ao seu tratamento. Com o acidente, que aconteceu no dia 12 de agosto, o homem teve cerca de 70% do corpo queimado e agora segue internado.

Warley está hospitalizado no Centro de Tratamento de Queimaduras da Irmandade de Misericórdia de Campinas. Seu estado clínico, segundo a família, é grave, respira com ventilação e tem reagido levemente com melhoras nos rins e também no pulmão.