Inscrições serão 100% gratuitas para os alunos de todos os cursos presenciais da Instituição e devem ser efetuadas até o próximo dia 19

publicado em 11/08/2022

O curso "Aluno Tutor Google for Education" prepara o aluno para a vida acadêmica e profissional (Foto: Divulgação)

Da redação

A Faculdade FUTURA, mais uma vez avançando na qualificação do sistema educacional além do trabalho de reconhecimento, valorização e empenho de seus alunos, dará mais um importante passo para dinamizar o aprendizado. Trata-se da segunda edição do curso "Aluno Tutor Google for Education", que está com inscrições abertas até o próximo dia 19.

De acordo com o professor Vinicius Guiraldelli Barbosa, coordenador do curso "Aluno Tutor", o curso vai preparar os alunos presenciais da instituição para a vida acadêmica e profissional, com a utilização das ferramentas Google, que é uma das principais empresas de tecnologia e está presente em praticamente tudo que fazemos no dia a dia.

“O aluno sairá do curso realmente preparado para a vida acadêmica e também para o mercado profissional, pois ele irá receber instruções e orientações no decorrer do curso não só para utilizar a ferramenta, mas também propagar esse conhecimento aos demais alunos da instituição, auxiliando o professor. O curso é bem completo para o autoaprendizado e também para a multiplicação do conhecimento”, explicou o profissional.

A primeira edição da capacitação aconteceu no ano passado, em meio à pandemia, também em formato remoto.

“O curso é online, oferecido pela Google for Education e a interação entre o aluno e o coordenador do projeto será totalmente remoto, mediante a utilização das ferramentas que, inclusive, foram atualizadas e otimizadas em 2022, com a liberação de novos recursos, de modo a proporcionar novas habilidades digitais aos alunos”, completou Vinicius Guiraldelli Barbosa.

As inscrições são 100% gratuitas para os alunos de todos os cursos presenciais da Faculdade FUTURA, que terão certificação oferecida pela Google. As inscrições devem ser feitas na secretaria da Instituição de ensino até o dia 19. Mais informações pelo WhatsApp: (17) 99645-5803.

O curso

O programa "Aluno Tutor Google for Education" tem como grande objetivo colocar os estudantes na posição de protagonistas de seus próprios processos de aprendizado e fomentar a Cultura Digital das instituições de ensino.

A plataforma completa que une tecnologia e educação "Google for Education" permite que os estudantes aprendam sobre as funcionalidades e possam apoiar as instituições no processo de implementação dessas ferramentas. A fluência digital, segurança na web e educação midiática são as vertentes do Programa.