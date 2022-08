Aposentado se dedica na venda de imóveis por hobby e escolheu Votuporanga para ser seu recomeço

publicado em 06/08/2022

O aposentado aproveita seu tempo e sua sabedoria, se dedicando na venda de imóveis de amigos (Foto: A Cidade)

No auge dos seus 97 anos, Manoel Theodoro dos Santos demonstra energia e disposição. O aposentado aproveita seu tempo e sua sabedoria, se dedicando na venda de imóveis de amigos.

Mas antes que o chamem de corretor, na humildade e muito modesto, seo Manoel garante: apenas ajudo as pessoas a fecharem negócios. “Muitos me procuram por causa do conhecimento na área e pelo meu círculo de amigos”, contou.

Aliás, venda é um talento nato na vida do aposentado. Nascido em Nova Granada, sua trajetória é marcada por empreendedorismo. “De Nova Granada, percorri muitas cidades. Fui fundador de Mesópolis, inclusive lá tinha uma loja de tecidos. Depois, morei em Santa Albertina e mudei para Votuporanga, onde permaneço até hoje”, complementou.

Sua vinda para Votuporanga aconteceu em 1968, com sua esposa Clotilde (em memória) e cinco filhos. “A gente veio em busca de melhorar de vida e aqui conseguimos. Era uma cidade nova, em um crescimento bom e acertamos a mão na decisão”, afirmou.

O município das Brisas Suaves foi um recomeço para a família. “Sempre passávamos pela cidade, conhecemos desde o começo. Lembro que não tinha asfalto”, destacou.

Com vontade de vencer e sustentar seus filhos, Manoel atuou como vendedor ambulante. “Eu ia de bairro em bairro a pé. Trabalhava todo dia, de segunda a segunda, sem folga. Levava sacolas de roupas pesadas nas casas com mercadoria para homens e mulheres”, disse.

A escolha pelo ramo de confecção foi devido à sua experiência em Mesópolis. “Eu tinha um comércio lá, já entendia do ramo”, complementou.

Ele recordou seu início em Votuporanga. “Eu tinha um talão de cheque do Banco Mercantil e fui até o Banco do Brasil para pagar algumas contas. O funcionário confiou em mim e me deu um talão de cliente ouro. Foi com ele que fiz as compras das mercadorias em São Paulo e comecei meu negócio”, lembrou.

Com o tempo e as vendas melhorando, seo Manoel expandiu fronteiras. “Quando comprei meu carro, eu visitava 20 cidades como Fernandópolis, Paranapuã, entre outras”, disse.

O aposentado acompanhou todo o crescimento do município. “Quando cheguei, era mais zona rural. Lembro de quando a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos começar a ter movimento. O cartório era ainda no meio do mato”, ressaltou.

Ele é só elogios para Votuporanga. “Acho uma cidade excelente, criei meus filhos aqui que, inclusive, ainda moram no município. Votuporanga se desenvolveu, está crescendo e admiro muito o povo”, enfatizou.