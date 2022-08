As provas serão aplicadas no CEM Professor Faustino Pedroso, a partir das 10h

publicado em 06/08/2022

Para 60 candidatos que se inscreveram no processo seletivo da Prefeitura o domingo será de provas no CEM Faustino Pedroso (Foto: A Cidade)

Da redação

Enquanto para muitos o domingo (7) será de comemoração, em razão da Expo Show e do aniversário de Votuporanga, para 60 candidatos será de concentração em busca de uma das 15 vagas abertas pela Prefeitura em um processo seletivo. As provas serão aplicadas no CEM (Centro de Educação Municipal) Professor Faustino Pedroso, a partir das 10h, mas os inscritos devem chegar com uma hora de antecedência.

O processo seletivo visa a contratação temporária de Técnicos em Educação nas áreas de Capoeira (quatro vagas), Dança (duas vagas), Teatro (duas vagas), Artes Musicais (duas vagas) e Informática (cinco vagas), para atuação por 30 horas semanais e remuneração de R$ 1,6 mil.

A prova objetiva se amanhã será de múltipla escolha com 100 questões (20 de português, dez de conhecimentos gerais/atualidades e 70 de conhecimentos específicos). Os 15 melhores classificados nas áreas de Capoeira, Dança, Teatro e Artes Musicais, além dos 30 melhores na área de Informática, avançam para a segunda etapa que será uma prova prática, de caráter classificatório e eliminatório.