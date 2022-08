O Copaev realizará o evento na próxima terça-feira (9), às 19h30, no templo Shekinah, na rua Itacolomi, em comemoração ao Dia do Evangélico

publicado em 05/08/2022

O culto terá a preleção do reverendo Asaph Borba, do Rio Grande do Sul, e ministra em todo o país (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Copaev (Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga) realizará na próxima terça-feira (9), às 19h30, no templo Shekinah, na rua Itacolomi, nº 3465, um culto de ação de graça, em comemoração ao 25º ano do Dia do Evangélico, em Votuporanga.

Neste ano, o culto terá a preleção do reverendo Asaph Borba, do Rio Grande do Sul, e ministra em todo o país. O reverendo foi convertido ao evangelho em agosto de 1974 depois de alguns anos envolvido com drogas.

No ano de 1976 ele iniciou o seu ministério de louvor e adoração junto aos pastores Erasmo Ungaretti e Moysés Moraes. Nesta época conheceu também aquele que seria seu companheiro de ministério Donald Stoll com o qual formou a dupla Don e Asaph, e com quem também gravou seu primeiro disco, nos Estados Unidos, “Celebraremos com Júbilo”. Seus trabalhos mais recentes são: Quero Ser Encontrado Fiel, Eu Escolhi Jesus, O Centro de Todas As Coisas, Profetiza, Graça, A Resposta de Deus.

Para entrar no culto cada fiel terá que levar um litro de leite, que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade para auxiliar as famílias menos favorecidas de Votuporanga.