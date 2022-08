O culto em ação de graças em comemoração ao aniversário de Votuporanga e aos 25 anos do Dia do Evangélico

publicado em 19/08/2022

As caixas de leite foram arrecadadas durante o evento “Dia do Evangélico”, que reuniu centenas de pessoas de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Por iniciativa do Copaev (Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga) o Fundo Social de Solidariedade recebeu nesta semana a doação de 230 litros de leite arrecadados durante o evento “Dia do Evangélico” realizado no último dia 9.

O culto em ação de graças em comemoração ao aniversário de Votuporanga e aos 25 anos do Dia do Evangélico contou com a presença do ministro de louvor, o renomado cantor gospel Asaph Borba, e lotou o templo da Igreja Shekinah.

A entrada voluntária para o evento era uma caixinha de leite para ajudar as entidades assistenciais de Votuporanga, através do Fundo Social de Solidariedade.

A entrega dos 230 litros de leite aconteceu na quinta-feira (18), no gabinete do prefeito Jorge Seba, a primeira-dama do município, Rose Vanzela Seba e a equipe do Fundo Social.

O presidente do Conselho de Pastores, apóstolo Saul Moreira Lima, celebrou o resultado solidário e de evangelização do evento. “Foi uma noite de muito louvor e ação de graças, quando comemoramos o aniversário de Votuporanga e ainda, pedimos, de forma voluntária, a doação de leites para as nossas valiosas entidades assistenciais de nossa cidade”, destacou.